Alertas por tormentas fuertes, lluvias, vientos y zonda en distintas zonas del país

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) informó alertas amarillas y naranjas por tormentas, lluvias persistentes, vientos intensos y viento zonda en distintas regiones del país. Según la actualización de este sábado a las 6.25, los fenómenos más intensos se esperan en el noreste, con posibles tormentas severas y abundantes precipitaciones.

La alerta naranja por tormentas abarca sectores de Chaco y Formosa y la totalidad de Corrientes y Misiones. En esas zonas se esperan lluvias y tormentas fuertes, algunas severas, que podrían estar acompañadas por granizo de diversos tamaños, frecuente actividad eléctrica y ráfagas que podrían superar los 90 km/h.

Los valores de precipitación acumulada previstos oscilan entre 50 y 100 milímetros, aunque pueden superarse de manera puntual. Los mayores registros se esperan en el norte de Corrientes y en Misiones, donde podrían alcanzarse, en forma localizada, 150 milímetros durante todo el período de alerta.

El aviso de nivel amarillo por tormentas comprende sectores de Entre Ríos, Santa Fe, Chaco, Formosa y Misiones, además del centro y norte de Neuquén.

En estas áreas se prevén lluvias y tormentas de variada intensidad, algunas localmente fuertes o puntualmente severas. Podrán provocar abundantes precipitaciones en períodos cortos, granizo, actividad eléctrica frecuente y ráfagas de hasta 90 km/h. Los acumulados estimados se ubican entre 25 y 50 milímetros.

En tanto, la mayor parte de Mendoza está bajo alerta amarilla por lluvias persistentes. El SMN anticipó precipitaciones acumuladas de entre 20 y 40 milímetros, con posibilidad de que esos valores sean superados en algunos puntos.

El organismo tampoco descartó tormentas dentro de las áreas de lluvia. En las regiones de mayor elevación, las precipitaciones pueden presentarse en forma de nieve.

Por otra parte, rige una alerta amarilla por vientos para sectores de Jujuy, Catamarca y La Rioja. Se esperan vientos del oeste con velocidades de entre 50 y 70 km/h y ráfagas que pueden superar los 100 km/h, especialmente en los niveles más altos de la cordillera.

Finalmente, parte de Salta y Jujuy se encuentra bajo alerta amarilla por viento zonda. El fenómeno podría alcanzar velocidades de entre 30 y 50 km/h, con ráfagas superiores a 70 km/h.

El SMN advirtió que el zonda puede provocar una reducción de la visibilidad, un aumento repentino de la temperatura y condiciones muy secas.