El equipo de Cadena 3 Deportes recibió el máximo galardón de los premios Hugo Baromei 2026, una distinción que reconoce a referentes, programas y medios del periodismo deportivo cordobés. En la misma ceremonia, el periodista de Cadena 3 Daniel Basterra fue homenajeado con el premio a la trayectoria.

La entrega se realizó en el salón de usos múltiples del Instituto Superior Mariano Moreno, ubicado en Rodríguez Peña 233, frente a la plaza Colón, en la ciudad de Córdoba. La institución organiza estos reconocimientos para destacar el trabajo, el compromiso y los valores de quienes contribuyen al desarrollo del periodismo deportivo en la provincia.

Al recibir la distinción para Cadena 3 Deportes, el periodista Gustavo Gutiérrez puso el acento en el trabajo colectivo y en la influencia de grandes referentes de la profesión en su formación.

“Los que estamos acá, algunos que pertenecemos a la vieja hornada, hemos sido casi los salieris del Turco Wehbe, el Negro Brizuela y el Chino Torri”, expresó.

Gutiérrez destacó que el aprendizaje de aquellos referentes se tradujo en una manera de entender el oficio y en la importancia del trabajo en equipo dentro de Cadena 3. En ese sentido, mencionó a Mateo Ferrer, Juan Vallejo, Maxi Molina, Daniel Basterra, el Bocha Houriet y Jorge Parodi, entre otros integrantes de la cobertura deportiva de la emisora.

“Encontramos en esta nueva experiencia el trabajo en equipo, el yo no está por encima de nosotros”, sostuvo. También recordó a figuras históricas del periodismo cordobés, como el Negro Víctor, el Turco Wehbe y el Chino Torri, a quienes definió como profesionales extraordinarios.

“Esos eran extraterrestres. Entonces, todos los que estamos acá somos periodistas de carne y hueso y día a día hacemos lo que podemos”, concluyó, antes de agradecer el reconocimiento.

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Daniel Basterra, distinguido por su trayectoria

Uno de los momentos destacados de la ceremonia fue la entrega del premio a la trayectoria a Daniel Basterra, periodista de Cadena 3, quien dedicó buena parte de sus palabras a su familia y al esfuerzo que implica el trabajo periodístico.

Basterra puso el foco en los sacrificios que demanda la profesión, especialmente por las jornadas nocturnas y los fines de semana de trabajo, que muchas veces dificultan compartir tiempo con los hijos.

“Lo primero es la familia, indudablemente. Sabemos lo que es para un periodista la familia, el sacrificio, sobre todo para los hijos, que no están con los hijos”, reflexionó.

El periodista señaló que las exigencias laborales pueden tener un costo en la vida familiar y expresó su emoción por recibir una distinción que también representa un motivo de orgullo para sus seres queridos.

“Que uno sea reconocido y un orgullo para los hijos es algo, una pequeña cosa que uno le puede volver a los hijos. Por lo menos que estén orgullosos de lo que ha hecho el padre”, afirmó.

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Los otros reconocimientos de los premios Hugo Baromei 2026

La ceremonia, conducida por Jorge Luna Arrieta, también contó con la actuación musical de Diego “Bicho” Márquez, quien presentó parte de su espectáculo Bicho Raro.

Durante el acto, Humberto De Nápoli recibió el título honoris causa de Periodista Deportivo en reconocimiento a su trayectoria, que incluyó su paso por la redacción de La Voz.

Entre los programas distinguidos estuvieron Los Especialistas y La Tira, de Radio La Red Córdoba, en radio; Deportes en Marcha, de El Doce TV, en televisión; y El Diario La T, de Universo Jiménez, en streaming. En medios gráficos, el reconocimiento fue para la sección Deportes de Perfil Córdoba.

En las categorías individuales fueron premiados Marcelo Mántaras, por relatos deportivos; Eduardo Eschoyez, por comentarios; Ludmila Quaglia, por labor periodística femenina; Tomás Cepeda, en radio; Mariano Ramírez, en televisión; y Simón Guzmán, en streaming.

Además, Héctor Baldassi recibió el premio 40 Años Mariano Moreno, mientras que Radio Impacto fue distinguida por sus tres décadas de trayectoria.

Los premios llevan el nombre de Hugo Baromei, periodista egresado de la segunda promoción del Instituto Mariano Moreno, en 1996. La organización destaca su compromiso profesional y su vocación de servicio, también expresada a través de su labor social vinculada a Cáritas y Radio María.

El compañerismo, la solidaridad y los valores humanos forman parte del espíritu de una distinción que busca mantener vivo su legado y reconocer a quienes construyen, día a día, el periodismo deportivo cordobés.