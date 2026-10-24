Quiniela matutina: conocé los números ganadores de este sábado 24 de octubre
El sorteo número 18924 de la Matutina se realizó a las 15 horas. El número a la cabeza fue 0728, correspondiente a "A primera (El Cerro)". Conocé todos los resultados.
FOTO: Quiniela de Córdoba
El sorteo número 18924 de la Quiniela Matutina se llevó a cabo el sábado 24 de octubre a las 15:00. El número a la cabeza fue 0728, que se interpreta tradicionalmente como A primera (El Cerro).
Los resultados de los 20 números son los siguientes:
1° 0728
2° 4170
3° 2685
4° 8966
5° 1088
6° 8744
7° 5428
8° 8474
9° 1819
10° 5241
11° 3446
12° 6727
13° 1027
14° 8594
15° 2218
16° 7282
17° 3477
18° 7365
19° 1117
20° 6781
Lectura rápida
¿Qué sorteo se realizó?
El sorteo número 18924 de la Quiniela Matutina.
¿Cuándo se llevó a cabo?
El sábado 24 de octubre a las 15:00.
¿Cuál fue el número a la cabeza?
El número a la cabeza fue 0728.
¿Qué significa el número a la cabeza?
Se interpreta como "A primera (El Cerro)".
¿Cuáles son los resultados de los números?
Los resultados incluyen 0728, 4170, 2685, entre otros.