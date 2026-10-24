En vivo

La Previa

Daniel Basterra

Argentina

En vivo

La Cadena del Gol

Talleres vs. Def. y Justicia

Argentina

En vivo

Estadio 3

San Lorenzo vs. Newell´s

Rosario

En vivo

Fuera de lista

Andrés Manzur

En vivo

Clave de Sol

Silvina Ledesma

En vivo

Bonus track

Radio

Podcast

La mesa de café

Podcast

La opinión de Rodolfo Barili

Podcast

La opinión de Pablo Sirvén

Podcast

3x1=4

Podcast

La otra mirada

Podcast

La quinta pata del gato

Podcast

Agenda económica

Podcast

El dato confiable

Podcast

Los editoriales de Alberto Lotuf

Podcast

Cuadro de Situación

Escuchá lo último

Elegí tu emisora

Sociedad

Quiniela matutina: conocé los números ganadores de este sábado 24 de octubre

El sorteo número 18924 de la Matutina se realizó a las 15 horas. El número a la cabeza fue 0728, correspondiente a "A primera (El Cerro)". Conocé todos los resultados.

24/10/2026 | 15:28Redacción Cadena 3

Añadir Cadena 3 a

Agregá Cadena 3 a tus preferidos en Google
Quiniela de Córdoba

FOTO: Quiniela de Córdoba

Google News

Mirá las notas de Cadena 3 en Google News

WhatsApp

Mirá las notas de Cadena 3 en WhatsApp

El sorteo número 18924 de la Quiniela Matutina se llevó a cabo el sábado 24 de octubre a las 15:00. El número a la cabeza fue 0728, que se interpreta tradicionalmente como A primera (El Cerro).

Los resultados de los 20 números son los siguientes:
1° 0728
2° 4170
3° 2685
4° 8966
5° 1088
6° 8744
7° 5428
8° 8474
9° 1819
10° 5241
11° 3446
12° 6727
13° 1027
14° 8594
15° 2218
16° 7282
17° 3477
18° 7365
19° 1117
20° 6781

Lectura rápida

¿Qué sorteo se realizó?
El sorteo número 18924 de la Quiniela Matutina.

¿Cuándo se llevó a cabo?
El sábado 24 de octubre a las 15:00.

¿Cuál fue el número a la cabeza?
El número a la cabeza fue 0728.

¿Qué significa el número a la cabeza?
Se interpreta como "A primera (El Cerro)".

¿Cuáles son los resultados de los números?
Los resultados incluyen 0728, 4170, 2685, entre otros.

Lo más visto

Sociedad

Cadena 3 Rafaela

Cadena 3 Rafaela FM 104.3. Cadena 3 Rafaela inauguró sus nuevos estudios y fortalece su presencia en la región

La emisora FM 104.3, adherente a Cadena 3 Argentina, abrió las puertas de su nuevo espacio en la ciudad santafesina, con una apuesta por la producción de contenidos locales y el fortalecimiento de su vínculo con la audiencia. La inauguración, que coincidió con el 145.º aniversario de Rafaela, contó con la participación de integrantes del equipo, invitados y saludos de reconocidas voces de Cadena 3 Argentina.

Perspectiva Rafaela

Opinión

Podcast

La otra mirada

Podcast

La mesa de café

Podcast

La quinta pata del gato

Podcast

3x1=4

Podcast

El dato confiable

Podcast

Política esquina Economía

Podcast

Cuadro de Situación

Podcast

Los editoriales de Alberto Lotuf