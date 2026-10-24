Quiniela matutina: conocé los números ganadores de este sábado 24 de octubre

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El sorteo número 18924 de la Quiniela Matutina se llevó a cabo el sábado 24 de octubre a las 15:00. El número a la cabeza fue 0728, que se interpreta tradicionalmente como A primera (El Cerro).

Los resultados de los 20 números son los siguientes:

1° 0728

2° 4170

3° 2685

4° 8966

5° 1088

6° 8744

7° 5428

8° 8474

9° 1819

10° 5241

11° 3446

12° 6727

13° 1027

14° 8594

15° 2218

16° 7282

17° 3477

18° 7365

19° 1117

20° 6781