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Volvió a caer el "Tuerto Cacho" en un operativo con 19 detenidos en Córdoba

La FPA realizó 52 allanamientos y secuestró más de 48 mil dosis de drogas. También incautó 12 armas de fuego, siete vehículos y dinero en pesos y dólares.

24/10/2026 | 13:44Redacción Cadena 3

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Córdoba: volvió a caer el “Tuerto Cacho” en un operativo con 19 detenidos.

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    Audio. Volvió a caer el "Tuerto Cacho" en un operativo con 19 detenidos en Córdoba

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Raúl Alberto Cuello, alias "Tuerto Cacho", volvió a ser detenido en la ciudad de Córdoba durante un megaoperativo de la Fuerza Policial Antinarcotráfico (FPA) que terminó con 19 personas arrestadas y más de 48 mil dosis de drogas secuestradas.

El despliegue incluyó 52 allanamientos en Cooperativa Los Eucaliptos, Asentamiento Los Eucaliptos, Talleres Sud, Cooperativa El Progreso y Empalme. Los detenidos son 12 hombres y siete mujeres, todos mayores de edad.

Los investigadores señalan a Cuello como uno de los referentes de la organización investigada por narcotráfico. Según informó el Ministerio Público Fiscal, también fue arrestado otro de sus referentes.

Durante los procedimientos, los agentes secuestraron 47.013 dosis de cocaína y 1.119 de marihuana. Además, incautaron 12 armas de fuego, cuatro automóviles, tres motocicletas y un chaleco balístico.

También encontraron $10.877.600 y 7.700 dólares. El valor total estimado de los elementos secuestrados asciende a $385.785.880, de acuerdo con el parte oficial.

Los detenidos y las evidencias quedaron a disposición de la Fiscalía de Lucha contra el Narcotráfico del Tercer Turno.

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Informe de Fernando Barrionuevo.

Lectura rápida

¿Quién fue detenido en Córdoba? Raúl Alberto Cuello, alias "Tuerto Cacho", fue detenido durante un operativo de la Fuerza Policial Antinarcotráfico.

¿Cuántas personas fueron arrestadas? Se arrestaron 19 personas, incluyendo 12 hombres y siete mujeres.

¿Dónde se realizaron los allanamientos? Los allanamientos se realizaron en Cooperativa Los Eucaliptos, Asentamiento Los Eucaliptos, Talleres Sud, Cooperativa El Progreso y Empalme.

¿Cuánto dinero se encontró durante el operativo? Se encontraron $10.877.600 y 7.700 dólares en el operativo.

¿Qué se hizo con los detenidos y evidencias? Los detenidos y las evidencias quedaron a disposición de la Fiscalía de Lucha contra el Narcotráfico del Tercer Turno.

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