Triple crimen narco de Florencio Varela: liberan a María Olivera y procesan a cuatro involucrados.

Buenos Aires, 24 octubre (NA) - María Inés Olivera, madre de David Alberto Godoy, uno de los cuatro acusados procesados con prisión preventiva, ha sido liberada por falta de mérito en el caso del triple crimen narco en Florencio Varela, donde perdieron la vida Brenda del Castillo, Morena Verdi y Lara Gutiérrez.

Fuentes vinculadas a la investigación confirmaron la excarcelación a la Agencia Noticias Argentinas y revelaron que Eugenia Magdalena del Valle Quispe Gallardo, Luis Ramiro Mansur, Emilce Chieto y David Alberto Godoy fueron procesados con prisión preventiva.

El juez federal de Morón 2, Jorge Ernesto Rodríguez, dictó la resolución en la que se determina que no hay elementos probatorios suficientes para establecer la participación de Olivera en los delitos que se le imputan, por lo que se ordenó su liberación inmediata.

La decisión judicial también menciona que queda pendiente el análisis de la información recabada de los teléfonos secuestrados durante un allanamiento en el hogar de Olivera.

Por otro lado, el magistrado consideró que las pruebas recolectadas vinculan a Luis Ramiro Mansur, Eugenia Magdalena del Valle Quispe Gallardo, Emilce Chieto y David Alberto Godoy con los hechos bajo investigación, lo que llevó a ordenar sus procesamientos y convertir sus detenciones en prisión preventiva.

Los cuatro individuos han sido imputados provisionalmente como presuntos coautores de delitos de privación ilegal de la libertad coactiva agravada y homicidio agravado, además de tenencia de estupefacientes con fines de comercialización agravada por la intervención de tres o más personas, según el fallo.

La investigación revela que las tres jóvenes fueron engañadas para subir a una camioneta el 19 de septiembre de 2025 en Ciudad Evita, en el partido de La Matanza, y trasladadas a una vivienda en la calle Chañar al 700, en Villa Vatteone, Florencio Varela, donde fueron privadas de libertad, torturadas y asesinadas.

La resolución judicial indica que, tras los asesinatos, los integrantes de la organización realizaron maniobras para ocultar pruebas, incluyendo la quema del vehículo usado para el traslado de las víctimas, la eliminación de sus teléfonos celulares y la limpieza del lugar donde ocurrieron los crímenes.

El juez también analizó la posible existencia de una organización narcocriminal activa en Florencio Varela, José C. Paz y otros sectores de la Ciudad de Buenos Aires, donde, según la hipótesis judicial, se habría planificado el ataque contra las tres jóvenes.