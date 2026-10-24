Flamengo presenta queja en Conmebol por la inclusión de Marcos Rojo en Estudiantes

Buenos Aires, 23 octubre (NA) - El Flamengo de Brasil ha elevado un reclamo ante la Conmebol por lo que consideran una alineación indebida del defensor Marcos Rojo, quien fue habilitado a último momento para participar en la Copa Libertadores gracias a una medida cautelar del Tribunal de Arbitraje Deportivo (TAS).

El objetivo del club brasileño es que se declare ganadora la serie y basa su reclamación en un antecedente de 2018, cuando el Independiente protestó ante la Conmebol por la alineación indebida de Carlos Sánchez en el Santos, quien tenía una suspensión pendiente de su etapa en River Plate.

En aquella ocasión, la Conmebol dio lugar a la protesta del "Rojo" y consideró que el Santos debía perder el partido por 3 a 0. Sin embargo, el caso de Rojo es diferente, ya que no arrastra ninguna sanción tras su paso por Racing Club.

Respecto a la situación de Rojo, la Conmebol inicialmente había rechazado su participación en la competición, argumentando que no cumplía con ciertos requisitos del reglamento de transferencias de la FIFA. Ante esta negativa, Estudiantes de La Plata acudió al TAS y solicitó una medida cautelar de urgencia, la cual fue finalmente aprobada.

Flamengo podría justificar su reclamo en el carácter "provisorio" de la resolución que permitió que Rojo jugara en el partido de vuelta. No obstante, desde Estudiantes consideran que no existen fundamentos legales sólidos que justifiquen que la Conmebol falle en contra del club y les otorgue la derrota.