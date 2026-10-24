Fórmula 1: Colapinto 15° en Austin, donde Ferrari sigue arriba, pero ahora con Hamilton

Lewis Hamilton, al volante de una Ferrari SF-26, encabezó la tabla de tiempos en la tercera y sesión final de entrenamientos (FP3) del Gran Premio de Estados Unidos de Fórmula 1 que se disputa este fin de semana en el Circuito de las Américas de Austin, Texas. El siete veces campeón marcó el ritmo por delante de Max Verstappen y de su compañero de equipo, Charles Leclerc. Franco Colapinto de Alpine fue 15°.

El argentino trabajó con gomas medias -amarillas- en la primera parte, con un 'stint' de 14 vueltas. Para, luego, calzar un juego de blandas -roja- nuevo con el que dejó puesta una primera marca de 1.36.579s que lo ponían provisionalmente en P10 a 1.452s del líder Leclerc. Tras un prolongado período de ajustes en boxes, Franco salió otra vez a 11' minutos del cierre, registró su mejor vuelta con 1.36.251s, a 1.441. de Leclerc y se ponía en P11. Tras lo cual, le comentó a su ingeniero Stuart Barlow que sentía estar perdiendo tiempo con los demás en la sucesión de las curvas 4, 5 y 6. Tras otro paso por el pit, regresó para marcar un poco significativo 1.38.456s y luego practicó una partida. Seguramente, la previa de la clasificación será de evaluación para el argentino, aunque su foco está puesto en la carrera, luego de ser penalizado con 10 posiciones de retroceso de grilla por el cambio de la centralina de su A526.

En el frente, el resultado supuso un pleno de la Scuderia en las sesiones de entrenamientos, mientras que el dúo de Mercedes —formado por Kimi Antonelli, quien podría conquistar su primer título este fin de semana, y George Russell— completó las cinco primeras posiciones.

El inicio de la sesión, tras encenderse el semáforo verde a las 12:30 (hora local), fue relativamente tranquilo: solo Sergio Pérez (Cadillac), Gabriel Bortoleto (Audi) y Franco Colapinto (Alpine) salieron a pista. Cabe destacar que tanto Bortoleto como Colapinto arrastran penalizaciones en la parrilla para la carrera del domingo, mientras que el mexicano Pérez no participó en la primera sesión de entrenamientos libres (FP1), ya que Colton Herta ocupó su lugar en el equipo estadounidense.

Tras el dominio de Leclerc en las dos sesiones del viernes, todas las miradas estaban puestas en el rendimiento que Ferrari podría mostrar de nuevo en pista; no obstante, el piloto monegasco había pedido prudencia, advirtiendo que no debían crearse «grandes expectativas», dado que sus rivales aún tenían margen de mejora. Al cumplirse los 20 minutos de sesión, quedó patente esta posibilidad: Verstappen se colocó en lo más alto de la tabla de tiempos tras completar una vuelta en 1:35.702 con neumáticos de compuesto medio.

Poco después, Antonelli se situó tercero, por detrás del McLaren de Oscar Piastri. Por su parte, los primeros intentos de Lando Norris y Leclerc fueron anulados por exceder los límites de la pista —una constante a lo largo del fin de semana, tras la anulación de nada menos que 128 vueltas durante la segunda sesión de entrenamientos (FP2)—. Posteriormente, Hamilton entró en escena y superó el registro inicial de Verstappen, aunque el siete veces campeón del mundo logró su tiempo utilizando el compuesto de neumáticos más blando.

Por otro lado, Nico Hülkenberg (Audi) se vio involucrado en un incidente en el *pit lane* con Lance Stroll. Las repeticiones mostraron que el piloto de Aston Martin circulaba por el carril rápido justo cuando el alemán se disponía a realizar una salida de práctica tras haberse detenido a un lado. Los comisarios confirmaron poco después que el incidente sería investigado al finalizar la sesión.

Al llegar al ecuador de la tercera sesión de entrenamientos libres (FP3), Leclerc marcó un tiempo que le permitió situarse en lo más alto de la tabla: 1:35.127 con neumáticos medios. Este registro fue 0,164 segundos más rápido que el tiempo con el que lideró la segunda sesión (FP2) el viernes. Tras él se situaron Antonelli, Hamilton y Verstappen; este último comunicó por radio su descontento con el funcionamiento de los cambios en su monoplaza.

Posteriormente, los pilotos de Mercedes realizaron nuevas vueltas rápidas en el Circuito de las Américas utilizando neumáticos blandos. Antonelli se colocó en primera posición, mientras que Russell se situó tercero, por detrás de Leclerc. Sin embargo, el italiano excedió los límites de la pista en la curva 9, lo que llevó a su ingeniero de carrera, Pete Bonnington, a comentarle: «Lo estabas haciendo muy bien».

Poco después, Verstappen recuperó el liderato, antes de que Hamilton se convirtiera en el primero en bajar al rango de 1:34, desplazando al piloto de Red Bull a la segunda plaza. A continuación, Leclerc logró superar por un estrecho margen a su compañero de equipo, pero su tiempo fue anulado —de nuevo debido a los límites de la pista—, lo que relegó a Leclerc a la tercera posición.

A Leclerc le anularon su mejor vuelta por exceder los límites de pista.

La bandera a cuadros marcó el final de la última sesión de entrenamientos del fin de semana. El tiempo de 1:34.893 logrado por Hamilton le permitió ser el más rápido, completando así un pleno de liderazgos para la Scuderia en las sesiones de práctica. Verstappen se situó segundo, mientras que Leclerc tuvo que conformarse con la tercera posición tras la anulación de su vuelta.

Los pilotos de Mercedes, Antonelli y Russell, ocuparon la cuarta y quinta plaza, por delante del McLaren de Piastri y del Audi de Hülkenberg. Norris —quien ayer comentó lo difícil que resultaba manejar su MCL40— terminó octavo; Pierre Gasly (Alpine) fue noveno e Isack Hadjar (Red Bull), décimo.

A continuación se situaron los pilotos de Racing Bulls, Liam Lawson y Arvid Lindblad —el debutante es, además, el tercer piloto que afrontará una penalización en la parrilla de salida este domingo—, seguidos por Gabriel Bortoleto, Ollie Bearman, Franco Colapinto y Fernando Alonso, completando la clasificación hasta el 16.º puesto. Esteban Ocon se colocó 17.º, por delante de Lance Stroll. El decepcionante fin de semana de Williams continuó, con Alex Albon y Carlos Sainz ocupando la 19.ª y 20.ª posición, respectivamente. Los Cadillac de Pérez y Valtteri Bottas cerraron la tabla en los puestos 21 y 22.

Una vez concluidos los entrenamientos en Austin, la atención del paddock se centra ahora en la sesión de clasificación, cuyo inicio está previsto para las 16:00, hora local.

Cadena 3 Motor, sobre un reporte y fotografías de formula1.com