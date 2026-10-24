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El Como de Nico Paz y Perrone se impone 2-0 al Sassuolo y se acerca a la cima de la Serie A

El Como, con la participación de los argentinos Nico Paz y Máximo Perrone, ganó 2-0 al Sassuolo y se posiciona como contendiente por el liderazgo de la Serie A. Además, el Bologna venció al Cagliari y respira en la tabla.

24/10/2026 | 12:00Redacción Cadena 3

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Perrone fue titular en el triunfo del Como.

FOTO: Perrone fue titular en el triunfo del Como.

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Buenos Aires, 24 octubre (NA) -- El Como, que cuenta entre sus figuras a los argentinos Nico Paz y Máximo Perrone, logró una victoria de 2-0 en casa frente al Sassuolo, en el marco de la octava fecha de la Serie A de Italia. Este resultado lo posiciona en la lucha por el liderazgo del torneo.

Los goles del Como fueron anotados por el delantero Anastasios Douvikas, quien se destacó en el segundo tiempo del encuentro disputado en el Stadio Giuseppe Sinigaglia. El primer tanto llegó a los tres minutos del complemento, cuando Douvikas definió con precisión tras una jugada colectiva que culminó en un preciso buscapié del francés Maxence Caqueret.

Minutos más tarde, el equipo italiano amplió su ventaja. A los 60 minutos, Douvikas volvió a marcar, aprovechando un error en la salida de los defensores del Sassuolo, lo que consolidó el triunfo del Como.

Con esta victoria, el Como alcanzó los 17 puntos y se posicionó en el cuarto lugar, a solo dos puntos de los líderes, que son el Inter de Milán y la Lazio. En este partido, Perrone fue titular, mientras que Nico Paz no participó para poder descansar.

Por su parte, el Sassuolo se encuentra en el decimocuarto puesto con apenas ocho puntos, lo que lo deja en una situación comprometida, cerca de los equipos en zona de descenso.

En otro encuentro disputado el mismo día, el Bologna consiguió una victoria de 2-0 ante el Cagliari, lo que le permitió alejarse, al menos por el momento, de la parte baja de la tabla. Actualmente, el Bologna suma ocho puntos y respira con respecto a los equipos que luchan por no descender, como el Parma, la Fiorentina y el Venezia.

La actividad de la Serie A continuará con los enfrentamientos programados entre Napoli y Roma, así como entre Lazio y Parma, que se jugarán a las 13 y 15:45, respectivamente.

Lectura rápida

¿Qué equipo ganó en la Serie A?
El Como se impuso 2-0 al Sassuolo.

¿Quiénes fueron las figuras argentinas en el Como?
Nico Paz y Máximo Perrone son los argentinos destacados en el equipo.

¿Qué jugadores anotaron los goles?
Los goles fueron marcados por Anastasios Douvikas.

¿Cuál es la posición actual del Como en la tabla?
El Como ocupa el cuarto lugar con 17 puntos.

¿Qué otros equipos jugaron en la fecha?
El Bologna derrotó 2-0 al Cagliari en otro partido de la jornada.

[Fuente: Noticias Argentinas]

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