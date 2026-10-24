Defensas rusas interceptan más de 1.290 drones ucranianos en un solo día

Buenos Aires, 24 octubre (NA/Xinhua)-- En un informe reciente, el Ministerio de Defensa de Rusia comunicó que sus sistemas de defensa antiaérea han logrado derribar 1.297 drones ucranianos y cinco misiles de crucero en las últimas 24 horas.

Entre los misiles interceptados se encontraban uno de crucero lanzado desde el aire del tipo SCALP y cuatro misiles de crucero de largo alcance Neptune, según lo señalado por el ministerio en un comunicado oficial.

Además, las fuerzas rusas llevaron a cabo ataques aéreos utilizando aeronaves operativas y tácticas, así como drones de ataque, misiles y artillería. Estos ataques se dirigieron contra infraestructura energética y de transporte utilizada por las fuerzas ucranianas, así como sitios de almacenamiento y lanzamiento de drones de largo alcance y puntos de despliegue temporal de formaciones armadas ucranianas y mercenarios extranjeros en 147 áreas durante el mismo período.

Por otro lado, tras despejar los escombros de un ataque con misiles ucranianos contra una empresa en la ciudad rusa de Oriol, se encontraron tres personas sin vida, según informó el gobernador regional, Andrei Klychkov, en sus redes sociales.

El ataque tuvo lugar el viernes por la tarde, cuando los trabajadores abandonaban las instalaciones al finalizar la jornada laboral. En consecuencia, otras ocho personas resultaron heridas, de las cuales cinco se encontraban en estado crítico.