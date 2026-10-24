Cineastas internacionales apoyan a Lula en la previa de elecciones brasileñas

Buenos Aires, 24 de octubre (NA) — Los cineastas Guillermo del Toro y Pedro Almodóvar, junto a los actores Javier Bardem y Mark Ruffalo, han unido fuerzas en una convocatoria internacional para respaldar al presidente de Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva, en la antesala de las elecciones que se llevarán a cabo este domingo.

A través de un video compartido en diversas plataformas sociales, estas destacadas personalidades del cine manifestaron su apoyo al mandatario e invitaron a los ciudadanos brasileños a participar en una votación crucial para el futuro político del país, según informó la Agencia Noticias Argentinas.

En la grabación, el director mexicano Guillermo del Toro hizo un llamado a los brasileños para que defiendan la libertad y el progreso, expresando: "Hola, amigos de mi amado Brasil, voten para buscar la libertad y el progreso y aprendan de todo lo que está sucediendo en la parte superior del hemisferio".

El español Pedro Almodóvar también enfatizó la relevancia de una victoria de Lula, no solo para Brasil, sino también para el medioambiente. Por su parte, Mark Ruffalo compartió un mensaje político en el que se opone al fascismo.

Entre los artistas que se sumaron a esta iniciativa se encuentran la actriz francesa Juliette Binoche y la británica Tilda Swinton. En el video, varios de ellos realizaron con sus dedos la letra "L", un gesto distintivo de los seguidores del presidente brasileño.

El respaldo a Lula también incluye a referentes de la cultura brasileña, como los músicos Caetano Veloso y Anitta, así como los actores Wagner Moura y Fernanda Torres. En contraste, el candidato Flávio Bolsonaro cuenta con el apoyo de otras figuras populares, entre ellas los cantantes Gusttavo Lima y Ana Castela, y el futbolista Neymar.

La convocatoria internacional se produce en un contexto electoral ajustado, donde Lula busca un nuevo mandato presidencial frente a Flávio Bolsonaro. Según los informes previos a la votación, la competencia se mantiene reñida y cada apoyo público es crucial para captar el respaldo de los votantes.