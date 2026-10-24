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Francia vive masivas protestas con 410.000 participantes en diversas ciudades

Múltiples ciudades francesas autorizaron manifestaciones para hoy, entre ellas Lille, Estrasburgo, Mulhouse, Grenoble, Marsella, Toulouse, Amiens y París.

24/10/2026 | 16:03Redacción Cadena 3

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Alrededor de 410.000 personas participan en una nueva ronda de protestas en toda Francia.

FOTO: Alrededor de 410.000 personas participan en una nueva ronda de protestas en toda Francia.

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Buenos Aires, 24 octubre (NA/Xinhua)-- Alrededor de 410.000 personas se unieron hoy sábado a una nueva ronda de protestas en Francia, según reportó el canal de noticias BFM TV, que citó al Ministerio del Interior.

En la capital, París, la prefectura de Policía estimó que 110.000 personas estaban presentes en las manifestaciones. En un incidente, más de 500 manifestantes agredieron a miembros de las fuerzas de seguridad en Cours de Vincennes.

Por otro lado, la Confederación General del Trabajo (CGT) reportó que la participación a nivel nacional alcanzó cerca de 800.000 personas, incluyendo 250.000 en París, según datos de BFM TV.

Las manifestaciones fueron autorizadas en varias ciudades, incluyendo Lille, Estrasburgo, Mulhouse, Grenoble, Marsella, Toulouse, Amiens y París.

La Policía francesa realizó 135 arrestos durante las protestas en todo el país hasta las 13:00 hora local (11:00 GMT), según informó el ministro del Interior de Francia, Laurent Nuñez, en una conferencia de prensa.

El 17 de octubre, aproximadamente 550.000 personas también se manifestaron en Francia, con un total de 2.397 arrestos durante las protestas, que se vieron marcadas por actos de violencia, según datos del Ministerio del Interior francés.

Lectura rápida

¿Cuántas personas protestaron?
Alrededor de 410.000 personas participaron en las protestas en Francia.

¿Cuándo ocurrieron las manifestaciones?
Las manifestaciones se llevaron a cabo el 24 de octubre de 2026.

¿Dónde se realizaron las protestas?
Las protestas se realizaron en diversas ciudades, incluyendo París, Lille, y Marsella.

¿Qué incidente ocurrió en París?
Más de 500 manifestantes atacaron a agentes de la Policía en Cours de Vincennes.

¿Cuántos arrestos hubo?
Se realizaron 135 arrestos durante las manifestaciones hasta las 13:00 hora local.

[Fuente: Noticias Argentinas]

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