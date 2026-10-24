Zaña, el "pueblo fantasma" que el papa visitará en Chiclayo

Cadena 3 está en Zaña, Perú, recorriendo los lugares que el Papa León XIV visitará en noviembre.

Conocido como el "pueblo maldito" o la "ciudad fantasma", Zaña enfrenta condiciones difíciles, como la falta de agua potable para su población de 14 mil familias.

David Farfán, párroco de Zaña y quien fue colaborador del papa cuando fue obispo de Chiclayo, expresó su orgullo por la visita del Papa. Y aprovechó para mandarle un mensaje a todos los argentinos: "Yo sé que muchos están diciendo 'qué pena, Francisco no pudo visitarnos, pero bueno, está llegando León'. No está llegando León. Quien está llegando es Francisco con todos los buenos deseos de que León cumpla lo que él quería para la iglesia", dijo.

David Farfán dialogó con Agustín González para Cadena 3.

Farfán destacó la importancia de la visita, mencionando que el Papa se acercará a honrar al libertador San Martín, un gesto que une a Perú y Argentina. "Él es peruano. No es casualidad que se acerque también allí", destacó.

"Es un Papa que aprendió a comer papa en Perú. Y desde esa realidad es fuerte", concluyó el párroco.

El Camino del Papa muestra la conexión entre León XIV, el legado de Francisco y los pueblos que visitará, destacando la importancia de la fe y la unidad entre las naciones.

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Entrevista de Agustín González.