Zaña, el "pueblo fantasma" que el papa visitará en Chiclayo
"No está llegando León, quién está llegando es Francisco con todos los buenos deseos de que León cumpla lo que él quería para la iglesia", dijo a Cadena 3 el padre David Farfán, párroco de Zaña y colaborador del papa cuando fue obispo de Chiclayo.
24/10/2026 | 15:49Redacción Cadena 3
FOTO: León XIV junto a David Farfán.
FOTO: El sacerdote David Farfán en Zaña.
FOTO: Agustín González en Zaña, Perú.
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Tarde y Media
Cadena 3 está en Zaña, Perú, recorriendo los lugares que el Papa León XIV visitará en noviembre.
Conocido como el "pueblo maldito" o la "ciudad fantasma", Zaña enfrenta condiciones difíciles, como la falta de agua potable para su población de 14 mil familias.
David Farfán, párroco de Zaña y quien fue colaborador del papa cuando fue obispo de Chiclayo, expresó su orgullo por la visita del Papa. Y aprovechó para mandarle un mensaje a todos los argentinos: "Yo sé que muchos están diciendo 'qué pena, Francisco no pudo visitarnos, pero bueno, está llegando León'. No está llegando León. Quien está llegando es Francisco con todos los buenos deseos de que León cumpla lo que él quería para la iglesia", dijo.
David Farfán dialogó con Agustín González para Cadena 3.
Farfán destacó la importancia de la visita, mencionando que el Papa se acercará a honrar al libertador San Martín, un gesto que une a Perú y Argentina. "Él es peruano. No es casualidad que se acerque también allí", destacó.
"Es un Papa que aprendió a comer papa en Perú. Y desde esa realidad es fuerte", concluyó el párroco.
El Camino del Papa muestra la conexión entre León XIV, el legado de Francisco y los pueblos que visitará, destacando la importancia de la fe y la unidad entre las naciones.
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Visita histórica. El sacerdote que aprendió a manejar con León XIV y hoy espera su regreso a Perú
Jasson Sempertegui contó en Cadena 3 cómo el entonces obispo se convirtió en su instructor. Su testimonio refleja la cercanía que muchos vecinos de Chiclayo recuerdan del “padre Roberto”.
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Entrevista de Agustín González.
Lectura rápida
¿Qué recorre Cadena 3 en Perú?
Cadena 3 recorre los lugares que el Papa León XIV visitará en noviembre.
¿Quién es David Farfán?
David Farfán es el párroco de Zaña y colaborador del papa cuando fue obispo de Chiclayo.
¿Cuántas familias viven en Zaña?
Zaña tiene una población de 14 mil familias que enfrentan la falta de agua potable.
¿Qué gesto importante hará el Papa en su visita?
El Papa se acercará a honrar al libertador San Martín, un gesto que une a Perú y Argentina.
¿Cuál es el mensaje de Farfán a los argentinos?
Farfán expresó que no debe verse solo la llegada de León, sino la de Francisco con buenos deseos para la iglesia.