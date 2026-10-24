El sacerdote que aprendió a manejar con León XIV y hoy espera su regreso a Perú

FOTO: Jasson Sempertegui, sacerdote de la diócesis de Chiclayo y ex secretario personal de Robert Prevost.

El padre Jasson Sempertegui, sacerdote de la diócesis peruana de Chiclayo y exsecretario personal de Robert Prevost, recordó que el hoy papa León XIV le enseñó a manejar cuando comenzaron a trabajar juntos. La historia forma parte de los recuerdos que acompañan los preparativos de la ciudad para recibir al pontífice durante su gira por Sudamérica.

En diálogo con Cadena 3 desde el seminario Santo Toribio de Mogrovejo, Sempertegui contó que la situación surgió pocos días después de asumir como secretario del entonces obispo. Prevost le pidió que lo llevara a un lugar y le explicó que también necesitaría su ayuda como conductor.

"Tú tienes que ser mi secretario, tienes que ser mi chofer también", le planteó, según recordó el sacerdote. Su respuesta fue inmediata: "Encantado, monseñor, pero no sé conducir".

Sempertegui relató que el entonces obispo se sorprendió y le respondió: "Un sacerdote tiene que saber conducir. Yo sé conducir desde los 14 años". Ante esa reacción, se animó a proponerle que fuera su instructor: "Si usted me enseña, yo aprendo".

Prevost aceptó y comenzó a darle clases en una zona descampada del santuario Nuestra Señora de la Paz. Iban después de almorzar y dedicaban un par de horas a practicar.

"Me enseñó a conducir y fue estupendo", recordó Sempertegui. Después de varias semanas de aprendizaje, se inscribió para rendir el examen y lo aprobó. "Fue un regalo muy grande", expresó.

Consultado sobre cómo definiría al pontífice a partir de esa convivencia, el sacerdote destacó su manera de relacionarse con los demás: "Yo lo definiría como una persona prudente, humilde y alguien que disfruta de la vida".

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FOTO: Jasson Sempertegui, sacerdote de la diócesis de Chiclayo y ex secretario personal de Robert Prevost.

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Sempertegui señaló que Prevost pasó cerca de nueve años en Chiclayo y que durante ese tiempo construyó lazos afectivos con sacerdotes, religiosos, laicos y personas involucradas en las parroquias. Consideró que la profundidad de esos vínculos incluso pudo haber sorprendido al propio obispo y que, por eso, regresar tiene un significado especial para él.

Ese sentimiento también aparece entre los vecinos. Durante la cobertura desde Chiclayo, el enviado de Cadena 3, describió una ciudad que vive los preparativos como el reencuentro con alguien cercano, a quien muchos todavía llaman "el padre Roberto".

Según relató el periodista, entre los recuerdos más presentes están la asistencia que Prevost brindó a las familias afectadas por las inundaciones de 2017 y su acompañamiento durante la pandemia. Los testimonios recogidos destacan que participaba personalmente de la entrega de ayuda y mantenía un contacto directo con la comunidad.

La expectativa por su regreso convive con inquietudes por las posibles lluvias asociadas al fenómeno de El Niño y por eventuales ajustes en las actividades previstas en zonas de altura tras su reciente operación. González informó que, al momento de su consulta, el vocero de la visita en Perú no había recibido una confirmación del Vaticano sobre modificaciones en el programa.

La gira está prevista del 6 al 17 de noviembre. Según el itinerario difundido por la Santa Sede, León XIV visitará Uruguay del 6 al 8, la Argentina del 8 al 11 y Perú del 11 al 17, con Chiclayo entre las ciudades incluidas en el recorrido.

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Informe de Agustín González, enviado especial de Cadena 3 a Perú.