Turismo Carretera: Diego Azar y Mercedes Benz fueron referencia en el “Entrenamiento 1” de Rosario

FOTO: Azar y el Mercedes Benz adelante en el inicio de las actividades en Rosario.

Diego Javier Azar (31 años) con el Mercedes Benz #110 del equipo oficial “Prestige Auto Racing Team” logró marcar 1’35”589/1000 para la mejor de las 12 vueltas dadas en el “Juan Manuel Fangio” de Rosario y ser el más rápido del “Entrenamiento 1”.

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Mauricio Lambiris (Ford Mustang) a solo 077/1000, Matías Rossi (Toyota Camry) a 111/1000 y Josito Di Palma (Toyota Camry) a 494/1000 completaron el cuarteto de los mas rápidos en la mañana del sábado con 17° de temperatura y cielo nublado.





Marco Dianda con el Dodge Challenger #147, el oriundo de Guatimozín, se convirtió en el mejor cordobés hasta el momento al ubicarse en quinta posición a 540/1000, demostrando una muy buena performance. Los otros cordobeses, Ricardo Risatti (Ford Mustang) fue 9°, el líder de la Copa de Oro, Facundo Chapur (Torino NG) 12° y Rodrigo Lugón (Ford Mustang) 28°.

Turismo Carretera/Entrenamiento 1-Sábado:

-Cadena3Motor- Marcelo Ingaramo desde Rosario. Imágenes: Prensa ACTC Argentina