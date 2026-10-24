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La Justicia ordena a Meta devolver las cuentas de Facebook e Instagram del periodista Fernando Tocho

El juez Marcelo Gota cuestionó la falta de explicaciones sobre el cierre de los perfiles y ordenó preservar sus contenidos y activos digitales.

24/10/2026 | 12:01Redacción Cadena 3

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La Justicia ordena a Meta devolver las cuentas de Facebook e Instagram del periodista Fernando Tocho

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Buenos Aires, 24 octubre (NA) -- La Justicia federal ordenó a Meta restituir las cuentas de Instagram y Facebook del periodista Fernando Tocho, luego de cuestionar la falta de fundamentos concretos para justificar la inhabilitación de sus perfiles, dispuesta por la plataforma a mediados de mayo.

La resolución fue dictada por el juez Marcelo Gota, a cargo del Juzgado Nacional en lo Civil y Comercial Federal N.º 8, tras una presentación judicial impulsada por el periodista con el patrocinio del abogado Ignacio Barrios. La medida también exige preservar los contenidos y activos digitales asociados a las cuentas, incluidos seguidores, publicaciones, mensajes, estadísticas e información comercial.

En el fallo al que accedió la Agencia Noticias Argentinas, el magistrado sostuvo que Meta se limitó a invocar presuntas infracciones a sus normas comunitarias, sin aportar las publicaciones cuestionadas ni precisar los motivos que justificaron la sanción.

"En su informe, Meta se limitó a mencionar la supuesta violación de las normas comunitarias, sin acompañar las publicaciones correspondientes o explicar concretamente los motivos del cierre, resultando importante destacar que la sanción de suspensión se tomó unilateralmente, sin dar lugar al sancionado de defenderse previamente", señaló Gota.

La decisión llegó después de un rechazo inicial de la medida cautelar y de la oposición de la empresa a restablecer las cuentas. Según lo informado, la inhabilitación había afectado el trabajo periodístico de Tocho y motivó el reclamo ante la Justicia federal.

El fallo establece que Meta deberá cumplir la orden dentro de los cinco días de su notificación. La restitución tiene carácter provisorio y quedará sujeta a lo que se resuelva en el proceso principal.

"Este resultado refleja un trabajo jurídico sostenido. Detrás de una cuenta hay años de esfuerzo, una fuente de ingresos y, en este caso, una herramienta de trabajo periodístico. Reclamar frente a una empresa de esta dimensión exige firmeza y fundamentos. Eso es lo que llevamos a la Justicia", expresó Barrios.

Lectura rápida

¿Qué ordenó la Justicia?
Restituir las cuentas de Instagram y Facebook del periodista Fernando Tocho.

¿Quién dictó la resolución?
El juez Marcelo Gota, del Juzgado Nacional en lo Civil y Comercial Federal N.º 8.

¿Cuándo se inhabilitaron las cuentas?
Las cuentas fueron inhabilitadas a mediados de mayo.

¿Qué se cuestionó en el fallo?
La falta de fundamentos concretos por parte de Meta para justificar el cierre de los perfiles.

¿Cuál es el plazo para cumplir la orden?
Meta deberá cumplir la orden dentro de los cinco días de su notificación.

[Fuente: Noticias Argentinas]

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