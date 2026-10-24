FOTO: El Aeropuerto de Ezeiza reduce su operatividad: 14 aerolíneas suspenden vuelos y 16 adaptan rutas.

El Aeropuerto Internacional de Ezeiza iniciará este domingo un período de funcionamiento restringido que durará 18 días debido a obras de infraestructura. La terminal aérea operará con una sola pista de 1.850 metros, lo que obligará a modificar la conectividad habitual.

La restricción provocó que 14 aerolíneas suspendan temporalmente la totalidad de sus vuelos. En tanto, otras 16 compañías mantendrán sus operaciones, aunque debieron recortar frecuencias o incorporar escalas para abastecerse de combustible y despegar con menor peso.

Entre las empresas afectadas, Aerolíneas Argentinas sumó paradas en Río de Janeiro para ir a Europa, e Iberia y Air Europa desviarán escalas a Montevideo. Otras firmas, como Copa, pasarán por Córdoba o Rosario, mientras que un grupo menor de líneas aéreas mantendrá su oferta habitual.

La contingencia finalizará el 11 de noviembre. Ante estos cambios, se aconseja a los pasajeros revisar el estado de sus pasajes antes de viajar.