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El Aeropuerto de Ezeiza reduce su operatividad: 14 aerolíneas suspenden vuelos y 16 adaptan rutas

Desde este domingo y por 18 días, el principal aeropuerto del país funcionará con una sola pista debido a trabajos de mejora. La contingencia finalizará el 11 de noviembre.

24/10/2026 | 14:16Redacción Cadena 3

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El Aeropuerto de Ezeiza reduce su operatividad: 14 aerolíneas suspenden vuelos y 16 adaptan rutas.

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El Aeropuerto Internacional de Ezeiza iniciará este domingo un período de funcionamiento restringido que durará 18 días debido a obras de infraestructura. La terminal aérea operará con una sola pista de 1.850 metros, lo que obligará a modificar la conectividad habitual.

La restricción provocó que 14 aerolíneas suspendan temporalmente la totalidad de sus vuelos. En tanto, otras 16 compañías mantendrán sus operaciones, aunque debieron recortar frecuencias o incorporar escalas para abastecerse de combustible y despegar con menor peso.

Entre las empresas afectadas, Aerolíneas Argentinas sumó paradas en Río de Janeiro para ir a Europa, e Iberia y Air Europa desviarán escalas a Montevideo. Otras firmas, como Copa, pasarán por Córdoba o Rosario, mientras que un grupo menor de líneas aéreas mantendrá su oferta habitual.

La contingencia finalizará el 11 de noviembre. Ante estos cambios, se aconseja a los pasajeros revisar el estado de sus pasajes antes de viajar.

Lectura rápida

¿Qué ocurrirá en el Aeropuerto Internacional de Ezeiza?
Iniciará un período de funcionamiento restringido debido a obras de infraestructura.

¿Quiénes se verán afectados por esta restricción?
14 aerolíneas suspenderán vuelos y 16 compañías modificarán sus operaciones.

¿Cuánto tiempo durará la restricción?
El período de funcionamiento restringido durará 18 días.

¿Dónde se realizarán las escalas adicionales?
Algunas aerolíneas realizarán escalas en Río de Janeiro, Montevideo, Córdoba y Rosario.

¿Cuándo finalizarán las obras en el aeropuerto?
La contingencia finalizará el 11 de noviembre.

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