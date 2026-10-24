FOTO: Cadena 3 Rafaela inauguró sus nuevos estudios y fortalece su presencia en la región

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Cadena 3 Rafaela FM 104.3, emisora adherente a Cadena 3 Argentina, inauguró este sábado 24 de octubre sus nuevos estudios, ubicados en Agustín Álvarez 570 B, en un paso significativo para el crecimiento del proyecto radial y el fortalecimiento de su presencia en Rafaela y la región.

La apertura se realizó durante una transmisión especial que reunió a integrantes del equipo, colaboradores e invitados, y contó con mensajes de periodistas y comunicadores que acompañaron la iniciativa desde distintos puntos del país.

La inauguración coincidió con el 145.º aniversario de Rafaela, una fecha especialmente significativa para una ciudad caracterizada por su actividad productiva, educativa, cultural e institucional.

Con este nuevo espacio, la emisora busca ampliar sus posibilidades de producción, fortalecer la programación local y consolidar el vínculo con sus oyentes, combinando los contenidos de Cadena 3 Argentina con una propuesta informativa cercana a los protagonistas del centro-oeste santafesino.

Un nuevo espacio para fortalecer la comunicación regional

La puesta en funcionamiento de los estudios representa una nueva etapa para Cadena 3 Rafaela, con el objetivo de desarrollar contenidos propios y ampliar los espacios dedicados a la actualidad local y regional.

A través de FM 104.3, la emisora acerca a los oyentes la programación de Cadena 3 Argentina y trabaja en una propuesta que incorpora entrevistas, coberturas periodísticas e historias vinculadas con la vida cotidiana de Rafaela y las localidades de su zona de influencia.

Los nuevos estudios permitirán generar más oportunidades de encuentro con protagonistas de distintos ámbitos, desde la industria, el comercio y el sector agropecuario hasta la educación, la cultura, el deporte y la actividad institucional.

La iniciativa apunta a fortalecer una comunicación que combine el alcance de los contenidos nacionales con una mirada local, capaz de reflejar las necesidades, los desafíos y las oportunidades de la región.

Las voces de Cadena 3 Argentina acompañaron la inauguración

Uno de los momentos destacados de la jornada fue la participación de reconocidos comunicadores de Cadena 3 Argentina, quienes enviaron sus saludos y felicitaciones por la apertura de los nuevos estudios.

Guillermo López, el Turco Genesir, Chema Forte y María Becerra se sumaron a la transmisión con mensajes de acompañamiento al equipo de Rafaela.

Guillermo López expresó su alegría por la inauguración y destacó la identidad de Rafaela como una ciudad pujante, vinculando ese espíritu con valores que también caracterizan a Cadena 3, como la pasión, el profesionalismo y la cercanía con la audiencia.

Por su parte, el Turco Genesir celebró la concreción del proyecto y alentó al equipo a continuar trabajando con entusiasmo. Chema Forte también hizo llegar sus felicitaciones desde Córdoba y puso en valor la importancia de construir una relación duradera con los oyentes.

María Becerra compartió sus buenos deseos para esta nueva etapa y reconocieron el trabajo realizado para concretar la apertura.

A los mensajes se sumó Mario Gazzera, quien celebró la inauguración y expresó su deseo de que el nuevo espacio sea el punto de partida de futuros proyectos y momentos compartidos con la audiencia.

Los saludos acompañaron una jornada especial para la emisora y reflejaron el vínculo que Cadena 3 Rafaela mantiene con las voces de la programación nacional.

Una jornada compartida con la comunidad

La inauguración también contó con la participación de referentes locales, integrantes del equipo y personas que acompañan el desarrollo del proyecto.

Entre los saludos recibidos se destacó el del intendente de Rafaela, Leonardo Viotti, quien felicitó a los responsables de la iniciativa y valoró la apertura de los estudios en coincidencia con un nuevo aniversario de la ciudad.

El mandatario destacó la importancia de que continúen desarrollándose proyectos de comunicación en Rafaela y reconoció el aporte de los medios locales a la vida de la comunidad.

También participó de la transmisión Martín Basso, junto con otros invitados que compartieron sus buenos deseos para esta nueva etapa.

Durante la jornada estuvieron presentes integrantes de la emisora, colaboradores y referentes vinculados al proyecto, entre ellos Néstor Clivatti, Gustavo Gigena, Jonatan Faber y Verónica Farias.

El encuentro permitió compartir las nuevas instalaciones y reconocer el trabajo de quienes, desde distintos espacios, contribuyen al desarrollo de Cadena 3 Rafaela.

Una propuesta que combina contenidos nacionales e identidad local

Como emisora adherente a Cadena 3 Argentina, FM 104.3 integra a su programación los contenidos de una de las radios de mayor alcance del país, al tiempo que desarrolla una propuesta orientada a la información y los acontecimientos de Rafaela y la región.

Esta combinación permite acercar a los oyentes las principales noticias nacionales y provinciales, sin perder de vista las historias, los protagonistas y los temas que forman parte de la agenda local.

En ese marco, la inauguración de los estudios representa una oportunidad para fortalecer la producción periodística, ampliar la participación de distintas voces y generar nuevos contenidos.

Una nueva etapa para Cadena 3 Rafaela

Con sus nuevos estudios en funcionamiento, Cadena 3 Rafaela inicia una etapa orientada a consolidar su presencia en la ciudad y ampliar sus posibilidades de producción y desarrollo.

La inauguración representa el resultado de un trabajo compartido y, al mismo tiempo, el comienzo de nuevos desafíos para quienes forman parte de la emisora.

En una jornada que coincidió con los 145 años de Rafaela, FM 104.3 sumó un espacio desde el cual continuar acompañando la actualidad de una ciudad y una región en permanente transformación.

Desde Agustín Álvarez 570 B, Cadena 3 Rafaela reafirma su compromiso con la información, la producción de contenidos y la cercanía con su audiencia, fortaleciendo su identidad como emisora local adherente a Cadena 3 Argentina.