Prisión preventiva para dos peones rurales en el caso de Nancy Godoy, desaparecida en Corrientes
Ireneo Felipe Zarza y Dionisio Sandoval, dos peones rurales, están acusados de femicidio. El abogado de la familia aclaró que la situación es provisorio ante la consulta de Noticias Argentinas.
FOTO: Prisión preventiva para dos peones rurales en el caso de Nancy Godoy, desaparecida en Corrientes
Buenos Aires, 24 octubre (NA) -- El juez de Garantías de Esquina, Jorge Gustavo Vallejos, dictó este sábado la prisión preventiva sin plazo de dos imputados por el presunto femicidio de Nancy Godoy, la docente de 52 años que permanece desaparecida desde principios de octubre en la provincia de Corrientes.
Gustavo Briend, el abogado de la familia de Nancy, conversó con la Agencia Noticias Argentinas y confirmó que Vallejos hizo lugar al pedido de la querella y el fiscal Javier Mosquera.
En este sentido, señaló que se trata de Ireneo Felipe Zarza y Dionisio Sandoval, dos peones rurales acusados por el delito de femicidio, cuya única pena en expectativa es prisión perpetua.
Ireneo era el capataz de la estancia "El Curupí", donde se encontraba la escuela rural a la que asistía la mujer, y se lo ubica en las horas previas a la desaparición en un "puesto tapera" situado a unos 150 metros de la institución educativa.
Se destacó que Zarza solía pernoctar en dicha tapera y que cuando bebía whisky se tornaba agresivo, dato alarmante para las autoridades a cargo de la pesquisa.
La búsqueda y los rastrillajes para dar con el paradero continúan en la zona del paraje El Malezal, donde la maestra fue vista por última vez.
Los otros imputados son Rosa Leguizamón, sindicada por homicidio simple, Ezequiel Bordón, señalado por falso testimonio y Nahuel Rojas, también acusado por femicidio.
De la investigación también surge que Leguizamón podría haber facilitado el crimen y su situación comienza a complicarse luego del resultado del allanamiento en su domicilio, donde secuestraron "elementos que pertenecerían a la docente y que eran buscados desde el inicio de la investigación".
"Es todo provisorio", aclaró Briend sobre el extravío de Nancy, al tiempo que el viernes mencionó: "Entendemos que hay un móvil, aunque en principio no se habla de un crimen premeditado".
Lectura rápida
¿Qué sucedió con Nancy Godoy?
Su desaparición fue reportada a principios de octubre en Corrientes, y dos peones rurales fueron acusados de femicidio.
¿Quiénes son los acusados?
Ireneo Felipe Zarza y Dionisio Sandoval, quienes se encuentran bajo prisión preventiva sin plazo.
¿Qué dijo el abogado de la familia?
Gustavo Briend indicó que la prisión preventiva es una medida provisional y que se está investigando el caso.
¿Qué se encontró en la investigación?
Se hallaron elementos en la casa de Rosa Leguizamón que pertenecen a Nancy Godoy, complicando su situación.
¿Dónde se llevó a cabo la búsqueda?
Los operativos se realizan en la zona del paraje El Malezal, donde la docente fue vista por última vez.
[Fuente: Noticias Argentinas]