FOTO: Prisión preventiva para dos peones rurales en el caso de Nancy Godoy, desaparecida en Corrientes

Buenos Aires, 24 octubre (NA) -- El juez de Garantías de Esquina, Jorge Gustavo Vallejos, dictó este sábado la prisión preventiva sin plazo de dos imputados por el presunto femicidio de Nancy Godoy, la docente de 52 años que permanece desaparecida desde principios de octubre en la provincia de Corrientes.

Gustavo Briend, el abogado de la familia de Nancy, conversó con la Agencia Noticias Argentinas y confirmó que Vallejos hizo lugar al pedido de la querella y el fiscal Javier Mosquera.

En este sentido, señaló que se trata de Ireneo Felipe Zarza y Dionisio Sandoval, dos peones rurales acusados por el delito de femicidio, cuya única pena en expectativa es prisión perpetua.

Ireneo era el capataz de la estancia "El Curupí", donde se encontraba la escuela rural a la que asistía la mujer, y se lo ubica en las horas previas a la desaparición en un "puesto tapera" situado a unos 150 metros de la institución educativa.

Se destacó que Zarza solía pernoctar en dicha tapera y que cuando bebía whisky se tornaba agresivo, dato alarmante para las autoridades a cargo de la pesquisa.

La búsqueda y los rastrillajes para dar con el paradero continúan en la zona del paraje El Malezal, donde la maestra fue vista por última vez.

Los otros imputados son Rosa Leguizamón, sindicada por homicidio simple, Ezequiel Bordón, señalado por falso testimonio y Nahuel Rojas, también acusado por femicidio.

De la investigación también surge que Leguizamón podría haber facilitado el crimen y su situación comienza a complicarse luego del resultado del allanamiento en su domicilio, donde secuestraron "elementos que pertenecerían a la docente y que eran buscados desde el inicio de la investigación".

"Es todo provisorio", aclaró Briend sobre el extravío de Nancy, al tiempo que el viernes mencionó: "Entendemos que hay un móvil, aunque en principio no se habla de un crimen premeditado".