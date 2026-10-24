Gualoween: los perros tendrán su propio desfile de disfraces en Rosario

Rosario tendrá una nueva edición de Gualoween, una propuesta que invita a participar a perros y dueños con disfraces, fotografías y actividades al aire libre. El encuentro será el domingo 1 de noviembre en el parque Sunchales, con una caminata simbólica desde Jujuy y bulevar Oroño hasta el espacio verde. La acreditación comenzará a las 9.20 y la salida está prevista para las 9.40.

“Esta es la segunda edición que hacemos. El año pasado fue un boom: esperábamos gente, pero no que se coparan de la cantidad que se coparon”, contó Sofía Goñi, una de las organizadoras, en diálogo con Una Mañana Para Todos por Cadena 3 Rosario. La convocatoria vuelve después de la respuesta que tuvo la primera experiencia.

FOTO: Gualoween en Rosario.

La propuesta consiste en que las mascotas participen disfrazadas junto a sus dueños. “La idea es que vayan los perritos disfrazados, obviamente con sus dueños, y nosotros hacemos la caminata. Son aproximadamente dos cuadras, pero es simbólico”, explicó Goñi. También habrá stands y fotógrafos para retratar a los participantes.

Los disfraces podrán ser de distintos personajes y los humanos también podrán sumarse a la temática. Según la organizadora, en la edición anterior hubo propuestas como una araña y el personaje de Chucky. “En un 80% fueron todos disfrazados. Está bueno también esa idea”, comentó sobre la participación de los dueños.

FOTO: Gualoween en Rosario.

Durante la jornada habrá puestos con productos para mascotas, charlas veterinarias y opciones de pastelería especialmente elaboradas para animales. Goñi explicó que sus productos son naturales y que su preparación cuenta con asesoramiento de nutricionistas y veterinarios. Además, dejó una recomendación para quienes participen: “Si ustedes saben que la mascota no lo disfruta, que no le pongan el disfraz. La idea es que disfruten tanto las mascotas como los dueños”. Si bien la participación es gratuita, también se podrá adquirir de manera opcional un kit por $12.000, cuya recaudación será a beneficio de Animalistas de Rosario.

Una carrera de disfraces en el Autódromo de Rosario

El sábado 31 de octubre, desde las 18, el Autódromo de Rosario será escenario de una carrera temática por Halloween, con tres distancias: un kilómetro para los más chicos y recorridos de cuatro y siete kilómetros. La actividad combinará deporte y disfraces, con propuestas gastronómicas, maquillaje y actividades para compartir en familia. La entrega de kits comenzará a las 15 en el mismo predio.

“Quisimos hacer algo para las familias, para que vengan disfrazados, para que vengan a divertirse”, explicó Paula Adad, responsable de la organización, en diálogo con Cadena 3 Rosario. La carrera de un kilómetro, destinada a los chicos, está prevista entre las 18 y las 18.30, mientras que las distancias de cuatro y siete kilómetros largarán desde las 19.

El disfraz será obligatorio, aunque no estará limitado a personajes de terror: también podrán elegir dibujos animados y otras figuras. Habrá premios para los mejores disfraces de niños y adultos. “La idea acá es más compartir, divertirse, disfrazarse también, porque no nos disfrazamos habitualmente”, sostuvo Adad. Las inscripciones y los detalles sobre horarios y servicios están disponibles en Asistire.

Entrevista de Jonatan Raimundo.