Alumnos crearon un sistema con GPS y códigos QR para asistir en emergencias

FOTO: Estudiantes de escuelas técnicas presentan innovaciones para la localización de personas con GPS

Estudiantes de la Escuela de Educación Técnica N.º 3101 "Dr. Joaquín Castellanos", de Salta, diseñaron un sistema que combina localizadores y códigos QR incorporados a accesorios para ayudar a encontrar personas extraviadas y facilitar su asistencia ante una emergencia.

La propuesta, llamada Auren, obtuvo el primer puesto en el certamen Innovadores del Futuro, que reunió proyectos de estudiantes de escuelas técnicas y secundarias públicas y privadas. El desarrollo combina los conocimientos de la orientación en artesanía con herramientas tecnológicas.

El docente de metalistería Hernán Yáñez explicó a Cadena 3 que la iniciativa surgió de una experiencia cercana. "Empezamos a pensar en algo útil para la sociedad. Una de las alumnas tiene la abuela con Alzheimer y, como una vez se perdió, empezamos a buscar desde esa problemática", relató.

Según señaló, pensaron el sistema para acompañar a personas con Alzheimer, otras demencias o autismo. También contemplaron su uso para que las familias puedan conocer la ubicación de los niños durante el recorrido hacia la escuela.

Las alumnas, que cursan el último año, trabajaron en piezas que permiten incorporar los dispositivos a objetos cotidianos. Un medallón y un llavero llevan los localizadores, mientras que las pulseras y pequeñas chapas con forma de dije tienen grabados los códigos QR.

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Yáñez explicó que el dispositivo de localización puede actualizar su ubicación al pasar cerca de otros teléfonos conectados a internet. De esa manera, los familiares pueden consultar dónde se encuentra la persona, aunque esta no tenga una conexión propia.

"Por más que la persona no tenga internet, al pasar al lado de un teléfono que sí está conectado, ya envía la señal", detalló el docente.

Los códigos QR cumplen otra función: permiten acceder a una ficha con información personal y contactos de emergencia. Quien los escanea puede realizar una llamada o enviar un mensaje de WhatsApp al número registrado para avisar a un familiar.

La información también puede incluir datos relevantes para asistir a la persona, como si requiere insulina o tiene alergias a determinados medicamentos. El objetivo es facilitar el contacto con sus allegados y brindar información útil a quien la encuentre y pueda ayudarla.

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Informe de Elisa Zamora.