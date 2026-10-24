Lazio se consagra líder de la Serie A tras vencer a Parma en un emocionante encuentro

FOTO: Los jugadores de Lazio festejan, su equipo llegó a la cima.

Buenos Aires, 24 octubre (NA) — Lazio se consolidó como el único líder de la Serie A de Italia tras superar a Parma por 2-1 en un partido disputado en el estadio Olímpico de Roma, correspondiente a la octava fecha del torneo, que se llevó a cabo el sábado.

En otros encuentros de la jornada, Napoli y Roma empataron 3-3, mientras que Como se impuso 2-0 ante Sassuolo, y Cagliari perdió en casa frente a Bologna por 2-0.

En el partido entre Lazio y Parma, los goles del conjunto local fueron anotados por el neerlandés Kenneth Taylor y un autogol del brasileño Diego Carlos. Aunque Simone Lontani logró descontar para Parma en los minutos finales, el resultado ya estaba sellado.

Con esta victoria, Lazio se posiciona en la cima de la tabla de manera provisional, a la espera del partido de Inter contra Fiorentina el domingo, donde el equipo de Milán podría igualar en puntos.

Por otro lado, Roma se quedó con el tercer puesto tras un emocionante empate 3-3 en su visita a Napoli, en el estadio Diego Maradona. Los goles de Napoli fueron anotados por André Anguissa y Scott Mc Tominay, mientras que los argentinos Matías Soulé y Leonardo Balerdi marcaron para Roma, que logró empatar en el tiempo adicional.

En el partido de Como, que cuenta con los argentinos Nico Paz y Máximo Perrone en su plantilla, el equipo local venció a Sassuolo por 2-0, gracias a dos goles del griego Anastasios Douvikas en la segunda mitad. Con este triunfo, Como se sitúa cuarto en la tabla con 17 puntos, a solo dos de los líderes.

La fecha continuará el domingo con varios partidos destacados, incluyendo Inter-Fiorentina, Genoa-Venezia, Atalanta-Frosinone, Lecce-Juventus y Udinese-Milan.