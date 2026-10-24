Rally Cordobés: Baldoni le gana por solo 4 décimas a Olmedo en el vibrante inicio de Río Tercero

Miguel Baldoni y Gustavo Franchello, a bordo del Skoda Fabia de Barattec Racing, son los primeros punteros del Rally de Río Tercero, la 8ª Fecha del Campeonato de Rally Cordobés 2026, tras imponerse en la primera prueba especial disputada hoy en el Balneario de Villa Ascasubi (13 kms.). Sus cercanos escoltas fueron las dos tripulaciones punteras del certamen, Tomás Olmedo y Juan P. Monasterolo -Skoda-, Santiago Baldo y Santiago García -Citroën-.

Abriendo la ruta con mucho ritmo, Olmedo-Monasterolo 'pegaron en el palo', quedaron a solo 4 décimas de segundo de Baldoni-Franchello, los líderes del Sudamericano

La carrera se puso en marcha con 67 coches habilitados, en una jornada nublada (17°) en la que la amenaza de lluvia -afortunadamente- quedó de lado y permitió correr con normalidad. Un parque que no llama la atención por el número, pero sí por la calidad. Con 9 máquinas en RC2, donde la de Baldoni sobresalía por importancia, pero también comprende a muy buenos exponentes del nacional, como Diego Miceli, Diego Martínez y Genaro González.

Ya en el tramo, Olmedo, desde el orden de partida #1 no tuvo dudas que la carrera es a fondo desde el primer al último metro y cerró el cronometro en 7.30.3s. Detrás, se le acomodaron Baldo, Miceli y Germán Hubmann. Pero viniendo con la pista más limpia, en el orden #8, Baldoni marcó 7.29.9s, para quedar al frente con lo justo, seguido por Olmedo +0.4s, Baldo +1.9s, Hernán Echeverría -Skoda- +3.5s, Miceli +6.5s, Hubmann +6.7s, González +10.9s, Álvarez +16.1s y el local en Ascasubi, Elder Tasca -VW- +39.1s, como el mejor no RC2, encabezando la Maxi Rally y cerrando el lote de los diez mejores.

Elder y Francina Tasca salieron muy concentrados para quedarse con el especial de locales en Ascasubi y lo consiguieron

Tasca le gana la tenida de hoy en MR a Gastón Pedrido -VW- +1.6s y a su 'challenger' por el título Osvaldo Pedrido -Ford- +1.7. Más atrás, completan Julio Suárez y Alberto Sartori.

Felipe Schroeder -VW- 8.12.6S, sale a la cabeza en la RN4, delante de Esteban Barbero -Toyota- +8s, Pablo Baudino -Peugeot- +10.6s, Agustín Olmedo -Citroën- +31.6s, Matías Álvarez -Chevrolet- +33.2s, Raúl Olmedo -Peugeot-, Oscar Civalero -Subaru- y Héctor Pfening -Subaru-.

La RC5 comienza su entretenida lucha por el campeonato con Juan Manuel Paisa -Peugeot- 9.08.9s como líder, seguido por el local Mauro Cravero -Peugeot- +2.5s, Pablo Curletto -Peugeot- +2.7s, Gabriel Cerutti -Ford- +5.1s. Agustín Barrandeguy -Ford- +5.8s, Franco Kazmer -Peugeot- +8.7s, Gino Bacci, Emiliano Vega, Gonzalo Gioda y Emilio Mere.

Paisa lidera la peleada RC5 con su elegante Peugeot 208 negro, pero tiene muy cerca a otros dos 'leones', Cravero y Curletto

La N1 fue para Luis María Vega -Peugeot- 9.10.7 y le siguen Fernando Vallero -VW- +5.3s, Gabriel Zaninetti -Ford- +8.2s, Mario Bruno, Carlos Borgonovo, Guillermo Marín y Pablo Destéfanis.

Juan Grillo -VW- 10.58.6s es el único participante de la A1. Y en RC6, el duelo favorece al escolta del certamen Tomás Perotti -VW- 9.32.2s, sobre el puntero del campeonato Renato Marchetto -VW- +11s, Nicolás Malpasi -VW- +21.4s y Darío Pedrón -VW- +25.8s.

Todo continúa mañana, con el grueso de la programación, los 6 tramos finales con este programa:

Cadena 3 Motor, con Marcelo Cammisa desde Río Tercero, Córdoba