Excursionistas regresa a la Primera Nacional tras 54 años con un triunfo contundente

Buenos Aires, 24 octubre (NA)- Excursionistas escribió un capítulo significativo en su historia al vencer por 4-0 a Sportivo Italiano, proclamándose campeón de la Primera B Metropolitana y asegurando su regreso a la Primera Nacional 2027, una categoría de la que se había alejado durante 54 años.

El partido se llevó a cabo en el estadio de Pampa y Miñones, donde una multitud acompañó al equipo del Bajo Belgrano, que alcanzó los 81 puntos, logrando así la primera posición del torneo una fecha antes de su finalización.

Los goles del encuentro fueron anotados por David Ledesma, Mariano Arango, Gabriel Tellas y Miguel López, quienes destacaron el dominio del equipo durante toda la temporada.

El equipo, dirigido por Rodrigo Bilbao, tuvo una campaña sólida, destacándose especialmente en su fortaleza como local. En 21 partidos disputados en su estadio, acumuló 15 victorias, cuatro empates y solo dos derrotas, con un total de 44 goles a favor y 11 en contra.

Varios jugadores también se destacaron individualmente en la campaña. Máximo Blanco se convirtió en uno de los máximos goleadores del equipo con 10 tantos, mientras que William Giménez aportó ocho, Matías Pólvera sumó siete y Gabriel Tellas cerró la temporada con ocho goles.

El ascenso tiene un significado histórico para el club, que regresará a la segunda categoría del fútbol argentino por primera vez desde 1972. Este retorno a la Primera Nacional también permitirá el reencuentro con uno de sus rivales tradicionales, Defensores de Belgrano, reavivando un clásico de gran relevancia en la zona norte de la Ciudad de Buenos Aires.

Detrás de este logro deportivo se encuentra el trabajo institucional liderado por el presidente Javier Méndez Cartier, quien ha promovido un proceso de fortalecimiento económico, modernización de la infraestructura y consolidación de las diversas disciplinas del club.

Durante su gestión, Excursionistas ha combinado un crecimiento institucional con un enfoque en el desarrollo deportivo, culminando en la obtención del título y el regreso a la Primera Nacional.

Este éxito marca el comienzo de una nueva etapa para el club verdiblanco, que ahora se enfocará en planificar su participación en la temporada 2027 de la Primera Nacional, con el objetivo de establecerse en una categoría más competitiva y continuar su proceso de crecimiento.