Banfield y Lanús igualaron en un intenso clásico del Sur por el Torneo Clausura

Buenos Aires, 24 octubre (NA) - Banfield y Lanús empataron 1 a 1 en el clásico correspondiente a la fecha 14 del Torneo Clausura. El encuentro se llevó a cabo en el estadio "Florencio Sola" y finalizó en paridad.

Los tantos fueron anotados por Adrián Balboa para Banfield en la primera mitad, y Carlos Izquierdoz para Lanús en el segundo tiempo. El desarrollo del partido se vio interrumpido en varias ocasiones debido a proyectiles lanzados hacia Izquierdoz y el arquero del "Granate", Nahuel Losada.

Durante el primer tiempo, Banfield mostró mayor iniciativa, creando diversas oportunidades de gol, aunque solo logró concretar una de ellas. El juego fue ágil y con pocas interrupciones, hasta que se presentó el segundo tiempo.

El primer gol del "Taladro" llegó a los 20 minutos del primer tiempo tras una jugada bien elaborada desde el centro del campo y un pase profundo hacia Lautaro Gómez. El número diez dominó en el área y centró hacia atrás, donde encontró a "Rocky" Balboa, quien solo tuvo que empujarla para abrir el marcador.

Lanús intentó avanzar con los esfuerzos de Eduardo Salvio y algunos ataques de Allan Wilk, pero no logró romper la sólida defensa del "Taladro". Banfield continuó creando oportunidades y casi al final del primer tiempo, Ignacio Abraham se aventuró en una ofensiva y su remate pasó cerca del palo izquierdo de Losada.

En la segunda mitad, Lanús buscó el empate mediante centros y generó varias situaciones a balón parado. A los 8 minutos, Matías Sepúlveda se quitó a un defensor de encima y su remate esquinado fue detenido por el "Ruso" Rodríguez, evitando la igualdad.

A los 16 minutos, Sepúlveda envió un centro que encontró a Izquierdoz, quien cabeceó en soledad al fondo de la red. Luego de marcar, fue a celebrar a un rincón del campo, donde recibió el impacto de un proyectil, aparentemente una botella, requiriendo atención médica. Simultáneamente, Losada fue agredido con un cohete que impactó cerca de él.

El árbitro Facundo Tello decidió detener el partido debido a los incidentes en las tribunas, donde algunos hinchas se treparon a lugares indebidos. Tras varios minutos de detención, se reanudó el juego, aunque la dinámica se vio afectada y se añadieron ocho minutos al tiempo reglamentario. A pesar de las oportunidades generadas por ambos equipos, no se produjeron más goles.

Con este resultado, Banfield acumula 14 puntos y se sitúa en la posición número 11 de la Zona B, complicando sus posibilidades de acceder a los playoffs, mientras que Lanús se encuentra tercero en la Zona A, con 24 unidades, a cinco del líder Instituto.