Dos jóvenes de 18 años fueron detenidos tras un robo en una inmobiliaria: tenían $9 millones
Los procedimientos se realizaron en Villa María y Villa Nueva por un asalto ocurrido durante la madrugada. La Policía incautó un revólver calibre .32, 600 dólares apócrifos, dinero en efectivo y vehículos.
24/10/2026 | 17:54Redacción Cadena 3
FOTO: Dos jóvenes de 18 años fueron detenidos tras un robo en una inmobiliaria.
Dos jóvenes de 18 años fueron detenidos en el marco de una investigación por un robo ocurrido durante la madrugada en una inmobiliaria de Villa María, en el interior de Córdoba. Los arrestos se concretaron durante una serie de allanamientos realizados en esa ciudad y en Villa Nueva.
Durante los procedimientos, la Policía secuestró nueve millones de pesos, 600 dólares falsos y un revólver calibre .32 con municiones, además de distintos elementos que serían de interés para la causa.
La investigación avanzó durante las últimas horas con operativos en distintos domicilios, con el objetivo de esclarecer el hecho e identificar a los presuntos responsables.
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Qué secuestró la Policía
Según la información difundida, entre los elementos incautados se encuentran:
$9 millones en efectivo.
600 dólares apócrifos.
Un revólver calibre .32 con municiones.
Un automóvil Volkswagen Gol.
Una motocicleta.
Prendas de vestir y otros elementos de interés para la investigación.
Los dos jóvenes quedaron detenidos como presuntos autores del robo a la inmobiliaria.
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Otros dos hombres fueron detenidos
Durante los allanamientos, los efectivos también aprehendieron a otros dos hombres, de 18 y 19 años, acusados de entorpecer la labor policial mientras se desarrollaban los procedimientos.
De esta manera, cuatro personas quedaron detenidas en el marco de los operativos. Tanto los sospechosos como los elementos secuestrados fueron trasladados y puestos a disposición de la Justicia.
La causa está a cargo de la Fiscalía de Instrucción de Fuero Múltiple del Tercer Turno de Villa María, conducida por René Bosio, que continuará con las actuaciones para determinar las responsabilidades en el hecho.
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Lectura rápida
¿Qué ocurrió en Villa María? Dos jóvenes de 18 años fueron detenidos por un robo en una inmobiliaria.
¿Quiénes fueron detenidos? Cuatro personas, dos jóvenes como presuntos autores y dos hombres por entorpecer la labor policial.
¿Cuándo sucedió el robo? Durante la madrugada, con detenciones realizadas en las últimas horas.
¿Dónde se realizaron los allanamientos? En Villa María y Villa Nueva.
¿Cómo avanzó la investigación? A través de operativos en distintos domicilios y el secuestro de elementos relevantes.
¿Por qué se detuvo a los sospechosos? Por su presunta participación en el robo a la inmobiliaria y la obstrucción de la labor policial.