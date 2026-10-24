Dos jóvenes de 18 años fueron detenidos tras un robo en una inmobiliaria: tenían $9 millones

FOTO: Dos jóvenes de 18 años fueron detenidos tras un robo en una inmobiliaria.

Dos jóvenes de 18 años fueron detenidos en el marco de una investigación por un robo ocurrido durante la madrugada en una inmobiliaria de Villa María, en el interior de Córdoba. Los arrestos se concretaron durante una serie de allanamientos realizados en esa ciudad y en Villa Nueva.

Durante los procedimientos, la Policía secuestró nueve millones de pesos, 600 dólares falsos y un revólver calibre .32 con municiones, además de distintos elementos que serían de interés para la causa.

La investigación avanzó durante las últimas horas con operativos en distintos domicilios, con el objetivo de esclarecer el hecho e identificar a los presuntos responsables.

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Qué secuestró la Policía

Según la información difundida, entre los elementos incautados se encuentran:

$9 millones en efectivo.

600 dólares apócrifos.

Un revólver calibre .32 con municiones.

Un automóvil Volkswagen Gol.

Una motocicleta.

Prendas de vestir y otros elementos de interés para la investigación.

Los dos jóvenes quedaron detenidos como presuntos autores del robo a la inmobiliaria.

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Otros dos hombres fueron detenidos

Durante los allanamientos, los efectivos también aprehendieron a otros dos hombres, de 18 y 19 años, acusados de entorpecer la labor policial mientras se desarrollaban los procedimientos.

De esta manera, cuatro personas quedaron detenidas en el marco de los operativos. Tanto los sospechosos como los elementos secuestrados fueron trasladados y puestos a disposición de la Justicia.

La causa está a cargo de la Fiscalía de Instrucción de Fuero Múltiple del Tercer Turno de Villa María, conducida por René Bosio, que continuará con las actuaciones para determinar las responsabilidades en el hecho.

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