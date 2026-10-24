En vivo

100 Noches Festivaleras

Alejandro Bustos

Argentina

En vivo

Estadio 3

Rosario Central vs. Huracán

Rosario

En vivo

La Central Deportiva

Ciudad Bolívar vs. Colón

Santa Fe

En vivo

Previa Heat

Música

En vivo

El Aguante

Conrado Vicens

En vivo

Momento manijero

Radio

Podcast

La mesa de café

Podcast

La opinión de Rodolfo Barili

Podcast

La opinión de Pablo Sirvén

Podcast

3x1=4

Podcast

La otra mirada

Podcast

La quinta pata del gato

Podcast

Agenda económica

Podcast

El dato confiable

Podcast

Los editoriales de Alberto Lotuf

Podcast

Cuadro de Situación

Escuchá lo último

Elegí tu emisora

Sociedad

Dos jóvenes de 18 años fueron detenidos tras un robo en una inmobiliaria: tenían $9 millones

Los procedimientos se realizaron en Villa María y Villa Nueva por un asalto ocurrido durante la madrugada. La Policía incautó un revólver calibre .32, 600 dólares apócrifos, dinero en efectivo y vehículos. 

24/10/2026 | 17:54Redacción Cadena 3

Perspectiva Córdoba

Añadir Cadena 3 a

Agregá Cadena 3 a tus preferidos en Google
Dos jóvenes de 18 años fueron detenidos tras un robo en una inmobiliaria.

FOTO: Dos jóvenes de 18 años fueron detenidos tras un robo en una inmobiliaria.

Google News

Mirá las notas de Cadena 3 en Google News

WhatsApp

Mirá las notas de Cadena 3 en WhatsApp

Dos jóvenes de 18 años fueron detenidos en el marco de una investigación por un robo ocurrido durante la madrugada en una inmobiliaria de Villa María, en el interior de Córdoba. Los arrestos se concretaron durante una serie de allanamientos realizados en esa ciudad y en Villa Nueva.

Durante los procedimientos, la Policía secuestró nueve millones de pesos, 600 dólares falsos y un revólver calibre .32 con municiones, además de distintos elementos que serían de interés para la causa.

La investigación avanzó durante las últimas horas con operativos en distintos domicilios, con el objetivo de esclarecer el hecho e identificar a los presuntos responsables.

/Inicio Código Embebido/

/Fin Código Embebido/

Qué secuestró la Policía

Según la información difundida, entre los elementos incautados se encuentran:

$9 millones en efectivo.

600 dólares apócrifos.

Un revólver calibre .32 con municiones.

Un automóvil Volkswagen Gol.

Una motocicleta.

Prendas de vestir y otros elementos de interés para la investigación.

Los dos jóvenes quedaron detenidos como presuntos autores del robo a la inmobiliaria.

/Inicio Código Embebido/

/Fin Código Embebido/

Otros dos hombres fueron detenidos

Durante los allanamientos, los efectivos también aprehendieron a otros dos hombres, de 18 y 19 años, acusados de entorpecer la labor policial mientras se desarrollaban los procedimientos.

De esta manera, cuatro personas quedaron detenidas en el marco de los operativos. Tanto los sospechosos como los elementos secuestrados fueron trasladados y puestos a disposición de la Justicia.

La causa está a cargo de la Fiscalía de Instrucción de Fuero Múltiple del Tercer Turno de Villa María, conducida por René Bosio, que continuará con las actuaciones para determinar las responsabilidades en el hecho.

/Inicio Código Embebido/

/Fin Código Embebido/

Lectura rápida

¿Qué ocurrió en Villa María? Dos jóvenes de 18 años fueron detenidos por un robo en una inmobiliaria.

¿Quiénes fueron detenidos? Cuatro personas, dos jóvenes como presuntos autores y dos hombres por entorpecer la labor policial.

¿Cuándo sucedió el robo? Durante la madrugada, con detenciones realizadas en las últimas horas.

¿Dónde se realizaron los allanamientos? En Villa María y Villa Nueva.

¿Cómo avanzó la investigación? A través de operativos en distintos domicilios y el secuestro de elementos relevantes.

¿Por qué se detuvo a los sospechosos? Por su presunta participación en el robo a la inmobiliaria y la obstrucción de la labor policial.

Lo más visto

Sociedad

Opinión

Podcast

La otra mirada

Podcast

La mesa de café

Podcast

La quinta pata del gato

Podcast

3x1=4

Podcast

El dato confiable

Podcast

Política esquina Economía

Podcast

Cuadro de Situación

Podcast

Los editoriales de Alberto Lotuf