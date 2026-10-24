Buscan a un hombre y a su hija desaparecidos en Córdoba: fueron vistos por última vez en la terminal

FOTO: Buscan a Ángel Arrachel García Vázquez y su hija Alisson Ross García Vázquez.

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La Justicia de Córdoba solicitó la colaboración de la población para dar con el paradero de un hombre y su hija, quienes fueron vistos por última vez el pasado 12 de octubre en la ciudad de Córdoba.

Se trata de Ángel Arrachel García Vázquez y de la niña Alisson Ross García Vázquez. La búsqueda está a cargo de la Fiscalía de Instrucción Distrito I Turno 6, que difundió un pedido público para obtener información que permita localizarlos.

Según los datos proporcionados por el Ministerio Público Fiscal, ambos fueron vistos por última vez en la Terminal de Ómnibus de larga distancia, conocida como la terminal vieja, ubicada en bulevar Perón 380, en la ciudad de Córdoba.

Cómo son las personas buscadas

La información difundida por las autoridades incluye las características físicas de ambos para facilitar su identificación.

Ángel Arrachel García Vázquez es de tez trigueña, tiene el cabello corto y los ojos oscuros.

Su hija, Alisson Ross García Vázquez, es una niña de tez trigueña, pelo largo castaño y ojos oscuros.

Dónde aportar información

El Ministerio Público Fiscal pidió a quienes tengan información que pueda contribuir a la búsqueda que se comuniquen con las dependencias judiciales habilitadas.

Los datos pueden aportarse a través de los siguientes canales:

Presencial: Unidad Judicial Uno, ubicada en Balcarce 251, barrio Centro de la ciudad de Córdoba.

Teléfono: (0351) 4332647.

Correo electrónico: [email protected].

Las autoridades solicitaron la colaboración de la ciudadanía para aportar cualquier dato de interés que permita establecer el paradero de Ángel y Alisson.