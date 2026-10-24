Rosario Central recibe a Huracán este sábado en el Gigante de Arroyito

Rosario Central enfrentará a Huracán este sábado 24 de octubre, desde las 21.30, en el Gigante de Arroyito, por la fecha 14 del Torneo Clausura de la Liga Profesional. El equipo dirigido por Jorge Almirón jugará ante su público en una nueva jornada del campeonato, con Ángel Di María, Marco Ruben y Enzo Copetti entre los futbolistas que integran el plantel auriazul.

La nómina de Central también incluye a Jeremías Ledesma, Axel Werner, Facundo Mallo, Agustín Sández, Franco Ibarra, Jaminton Campaz, Franco Cervi y Vicente Pizarro, entre otros. El plantel cuenta además con juveniles como Juan Giménez, Santiago Burgos, Giovanni Cantizano y Álvaro Güich.

Por el lado de Huracán, el equipo conducido por Diego Martínez tiene entre sus jugadores a Hernán Galíndez, Lucas Blondel, Leonardo Gil, Óscar Romero, Ignacio Pussetto, Jordy Caicedo y Bruno Barticciotto. El conjunto visitante llegará a Rosario para disputar el encuentro correspondiente a la decimocuarta fecha.

El partido tendrá como árbitro principal a Yael Falcón Pérez. Pablo Acevedo y Ramón Ortiz serán los asistentes, mientras que Lautaro Castagnola se desempeñará como cuarto árbitro. Yamil Possi y Nelson Sosa estarán a cargo de las funciones vinculadas al VAR y al AVAR, respectivamente, según la designación difundida.

El historial general entre ambos equipos registra 145 enfrentamientos, con 56 triunfos de Huracán, 50 empates y 39 victorias de Central, de acuerdo con las cifras incluidas en la información del encuentro. El antecedente forma parte de la previa de un cruce que tendrá al equipo rosarino como local.

Después de este compromiso, Central jugará por la fecha 15 el viernes 30 de octubre a las 21.15. La programación de la fecha 16 todavía no tiene día ni horario confirmados. El encuentro ante Huracán comenzará a las 21.30 de este sábado en el Gigante de Arroyito.