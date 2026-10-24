Quiniela la primera de la mañana: conocé los números ganadores de hoy sábado 24 de octubre.

El número de sorteo es 5502, correspondiente a la Quiniela la primera de la mañana, realizada el día sábado 24 de octubre a las 12:00. El número a la cabeza es 1573, que se interpreta tradicionalmente como A primera (Hospital).

1° 1573

2° 9264

3° 8043

4° 2236

5° 1561

6° 4322

7° 3651

8° 6034

9° 9939

10° 3458

11° 6138

12° 1123

13° 8491

14° 8353

15° 6675

16° 0021

17° 2866

18° 3094

19° 7731

20° 5369

Lectura rápida

¿Qué sorteo se realizó?

El sorteo número 5502 de la Quiniela la primera de la mañana.

¿Cuándo se llevó a cabo?

El sábado 24 de octubre a las 12:00.

¿Cuál fue el número ganador?

El número a la cabeza fue 1573, correspondiente a "A primera (Hospital)".

¿Cuántos números se sortearon?

Se sortearon un total de 20 números.

¿Dónde se puede consultar más información?

Los resultados están disponibles en Cadena 3.