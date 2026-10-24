Quiniela la primera de la mañana: conocé los números ganadores de hoy sábado 24 de octubre.
El sorteo número 5502 de la Quiniela la primera de la mañana se realizó hoy sábado 24 de octubre a las 12:00, destacando el número 1573 en la cabeza, correspondiente a "A primera (Hospital)".
FOTO: Quiniela de Córdoba
El número de sorteo es 5502, correspondiente a la Quiniela la primera de la mañana, realizada el día sábado 24 de octubre a las 12:00. El número a la cabeza es 1573, que se interpreta tradicionalmente como A primera (Hospital).
1° 1573
2° 9264
3° 8043
4° 2236
5° 1561
6° 4322
7° 3651
8° 6034
9° 9939
10° 3458
11° 6138
12° 1123
13° 8491
14° 8353
15° 6675
16° 0021
17° 2866
18° 3094
19° 7731
20° 5369
Lectura rápida
¿Qué sorteo se realizó?
El sorteo número 5502 de la Quiniela la primera de la mañana.
¿Cuándo se llevó a cabo?
El sábado 24 de octubre a las 12:00.
¿Cuál fue el número ganador?
El número a la cabeza fue 1573, correspondiente a "A primera (Hospital)".
¿Cuántos números se sortearon?
Se sortearon un total de 20 números.
¿Dónde se puede consultar más información?
Los resultados están disponibles en Cadena 3.