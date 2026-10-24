FOTO: Talleres recibe a Defensa y Justicia en el Kempes con la obligación de ganar para salir del fondo.

Talleres juega este sábado a las 17 un compromiso clave frente a Defensa y Justicia en el Mario Alberto Kempes. La T necesita obtener una victoria como local para dejar la última posición de la Zona A y empezar a revertir su complicado momento futbolístico.

El equipo cordobés viene de sufrir una caída 2-1 ante Boca en La Bombonera. Más allá de pasajes positivos en aquel encuentro, la falta de resultados lo dejó sin margen de error en la recta final de la competencia.

Seguí la transmisión en vivo de Cadena 3:

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Sumar de a tres es crucial para las aspiraciones inmediatas del Matador y para engrosar el promedio de cara a la siguiente temporada.

El cuerpo técnico de Talleres mantendría la base del once inicial, buscando consolidar una idea de juego en la previa del próximo cruce ante Deportivo Riestra.

Por su parte, Defensa y Justicia llega a Córdoba golpeado tras caer ante Instituto. El cuadro de Florencio Varela necesita sumar fuera de casa para no perder pisada en los puestos de clasificación a la fase decisiva.

El arbitraje estará a cargo de Juan Pafundi, secundado por Héctor Paletta en la cabina del VAR, con televisación de ESPN Premium. Transmite Cadena 3.

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