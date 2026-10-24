Turismo Carretera: Ahora Rossi y Toyota le ponen su impronta antes de la clasificación en Rosario

Matías Leonardo Rossi, el “Misil de Del Viso” con el Toyota Camry #117 asistido por el equipo “Pradecon Racing” bajó todos los tiempos en la segunda salida a pista y marcó 1’34”958/1000 para la mejor de las seis vueltas dadas y ahora aguarda confiado la clasificación que será desde las 16:00 en el “Juan Manuel Fangio” de Rosario.

Otto Fritzler con Mercedes Benz fue escolta a 055/1000 y Mauricio Lambiris en el Ford Mustang cerraron el trío de los mas rápidos, pero la ofensiva de los “Mercedes” se hizo notar también con José Manuel Urcera y Diego Azar que se colocaron 4° y 5° respectivamente.

Muy buen segundo entrenamiento para el líder de la Copa de Oro, el cordobés Facundo Chapur con el Torino que fue 8°, en tanto que su coterráneo Marco Dianda, ubicó al mejor Dodge Challenger en el 11° lugar. Los otros cordobeses, Risatti y Lugón con sendos Ford Mustang, fueron 27° y 34°.

Turismo Carretera/Entrenamiento 2-Sábado:

-Cadena3Motor- Marcelo Ingaramo desde Rosario. Imágenes: Prensa ACTC Argentina