Rosario recibió 120 mil visitantes y alcanzó un 97% de ocupación hotelera en octubre

FOTO: Rosario recibió más de 120 mil visitantes entre el 19 y el 25 de octubre.

Buenos Aires, 25 de octubre (NA) – Rosario finalizó una semana de intensa actividad turística, con un total de 120.604 visitantes, logrando una ocupación hotelera que alcanzó el 97% durante el fin de semana y generando un impacto económico superior a los $11.400 millones.

La ciudad combinó entre el 19 y el 25 de octubre grandes eventos musicales y deportivos, espectáculos teatrales y encuentros profesionales y académicos, según información de la Agencia Noticias Argentinas.

Durante la semana, la ocupación hotelera general se situó en un 80%, alcanzando un pico del 97% durante el fin de semana, lo que reafirma a Rosario como uno de los destinos más elegidos del país.

Entre los eventos más destacados se incluyeron la 15ª Convención Nacional de Grupo GEA Argentina, que reunió a 900 agencias de turismo de todo el país; el Festival Bandera, con actuaciones de Dillón, Guasones, Las Pastillas del Abuelo, YSY A y La Vela Puerca, entre otros; la llegada del Turismo Carretera tras siete años; y el tercer Congreso Universitario de Ciencias del Deporte.

El intendente Pablo Javkin destacó: "Cuando decimos que volvió Rosario hablamos de una ciudad en constante movimiento, que trae eventos para distintos públicos y a su vez recupera su esencia cultural y deportiva. Estamos muy contentos que hoy nos visiten de todo el país y eso genere un movimiento económico que ayuda a empujar el sector hotelero, gastronómico y de espectáculos. Queremos ir por más y estamos convencidos que este es el camino".

La cartelera de espectáculos también incluyó propuestas como Escenas de la vida conyugal, protagonizada por Ricardo Darín, así como los shows de Ángela Torres y Los Nocheros, y las funciones del musical Despertar de Primavera con Fer Dente.

La combinación de actividades deportivas, encuentros profesionales y propuestas culturales atrajo a públicos con distintos intereses y motivos de viaje, desde participantes de congresos y ferias hasta visitantes que eligieron la ciudad para disfrutar de espectáculos o actividades recreativas.

El movimiento turístico también se reflejó en las Unidades de Información Turística permanentes y en los puestos itinerantes, donde se registraron consultas de turistas y excursionistas provenientes de Buenos Aires, Mendoza y Santa Fe.

Entre las consultas más frecuentes se destacaron los lugares para visitar y los circuitos turísticos disponibles, mientras que el ocio, la recreación y la participación en congresos y ferias figuraron entre los principales motivos de viaje.

Los resultados de la semana reflejaron el impacto de una agenda diversa y el aporte del trabajo conjunto entre el sector público y el privado para sostener la actividad turística, cultural, deportiva y gastronómica de la ciudad.