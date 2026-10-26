Femicidio en barrio Cofico: qué dijo Daniela Villalba en su último chat

Un intercambio de mensajes por WhatsApp a las 22:49 del lunes 19 de octubre marcó la última señal de vida de Daniela Villalba (29) en su departamento de bulevar Las Heras 234, barrio Cofico.

Esas líneas, aportadas por una amiga que iba a visitarla esa misma noche, se convirtieron en la prueba cronológica central que orientó a la Fiscalía de Violencia de Género y Familiar, a cargo de Pablo Camacho, para reconstruir los minutos previos a su asesinato y concretar la detención en Buenos Aires del sospechoso Renato Iván Tavella (24).

/Inicio Código Embebido/

/Fin Código Embebido/

El minuto a minuto del último chat

La reconstrucción judicial del teléfono de la víctima establece una secuencia precisa entre las 22:00 y las 23:00 de esa jornada:

22:00: Daniela le advirtió a su amiga que aguardara un momento antes de ir a su domicilio: "Me voy a ocupar, ya te llamo".

Minutos más tarde: La joven confirmó que la reunión previa había finalizado enviando el texto "Ya me desocupé".

22:15 aprox.: Ante la consulta de su amiga sobre si podía ir al edificio, Villalba dio la confirmación: "Sí, voy poniendo la pava".

22:30 en adelante: Al llegar a la puerta del inmueble, la amiga comenzó a escribirle al no recibir respuesta para ingresar: "Bajá", "estoy abajo", "contestáme", "¿no me vas a abrir?" y "¿estás bien?".

22:49: Fue la hora exacta en la que se registró el último mensaje recibido con doble tilde en el celular de Daniela. Las comunicaciones posteriores enviadas después de las 23:15 jamás ingresaron. El teléfono de la víctima no fue hallado en la vivienda.

La pista del cliente y las cámaras de seguridad

Del entorno de la víctima trascendió que la joven aguardaba la retirada de un presunto cliente antes de recibir a su amiga. Las hipótesis de los investigadores señalan que la agresión se habría perpetrado en esa ventana de minutos en la que la víctima dejó de responder.

Los registros de cámaras de seguridad públicas y privadas resultaron determinantes para identificar al presunto agresor. Un hombre alto, con gorra y cabello largo fue grabado saliendo del edificio con la valija y la alfombra que posteriormente fueron halladas con manchas de sangre en la esquina de Jujuy y Humberto 1°.

El recorrido del sospechoso continuó a pie cruzando el puente hacia el área céntrica, donde domos del edificio de Epec captaron su rostro de forma nítida.

Detención en CABA e investigación en curso

Con los datos recabados, las fuerzas de seguridad montaron un operativo que culminó con la captura de Renato Iván Tavella, oriundo de Huerta Grande, en un hotel de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.

El imputado por homicidio simple quedó a disposición de la Justicia cordobesa, mientras los peritos aguardan los resultados definitivos de la autopsia y analizan posibles nexos del detenido con otros hechos ocurridos en la Capital Federal.