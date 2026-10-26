Nueva Chicago empató y el descenso se decidirá en la última fecha de la Primera Nacional

Buenos Aires, 26 de octubre (NA) – Nueva Chicago logró un empate 1-1 frente a San Martín de San Juan, evitando así el escenario más crítico, aunque su situación sigue siendo muy delicada en la lucha por la permanencia en la Primera Nacional.

Con este resultado, el "Torito" de Mataderos se posiciona en el decimoséptimo lugar de la zona B, empatado con Patronato, con quien se disputaría una final por la permanencia, mientras que Chacarita se encuentra dos puntos por encima de ambos.

El desenlace del descenso se definirá en la última jornada, donde se dará un enfrentamiento clave: Chacarita recibirá a Chicago y Patronato se medirá ante Atlético de Rafaela, ambos partidos programados para el lunes 2 de noviembre a las 15:00.

En la zona A, San Miguel deberá visitar a Defensores de Belgrano y necesita una victoria, ya que cualquier otro resultado lo relegaría a la Primera B Metropolitana la próxima temporada.

La segunda categoría ya tiene definidos los clubes que competirán por el ascenso a Primera, y solo queda por determinar quiénes clasificarán a la final y cuáles jugarán el torneo reducido. En este contexto, la lucha por evitar el descenso al tercer nivel del fútbol argentino está en su punto más crítico.

En Mataderos, el único consuelo es que el club depende de sí mismo para evitar el descenso, aunque afrontará la última jornada en la zona de peligro.

En el encuentro contra San Martín de San Juan, el equipo comenzó en desventaja tras un gol del delantero Nazareno Funez a los dos minutos del segundo tiempo, pero Simón Pérez empató de cabeza a los 19 minutos.

Así, Chacarita se prepara para recibir a Chicago en un clásico que promete ser emocionante, ya que se trata de una final anticipada por la permanencia. El "Funebrero" llega con una ventaja, habiendo ganado cuatro de sus últimos seis partidos, incluido un reciente triunfo agónico ante Temperley.

Al mismo tiempo, Patronato visitará a Atlético de Rafaela el lunes 2 a las 15:00.

Panorama ante cada resultado posible:

Si Chacarita gana a Chicago y Patronato gana o empata, Chicago desciende. Si Chacarita gana y Patronato pierde, se define una final entre Patronato y Chicago. En el caso de que Chacarita y Chicago empaten y Patronato gane, Chicago desciende. Si Chacarita y Chicago empatan y Patronato empata, se define una final entre Patronato y Chicago. Si Chacarita y Chicago empatan y Patronato pierde, desciende Patronato. Si Chicago gana a Chacarita y Patronato gana, desciende Chacarita. Finalmente, si Chicago gana a Chacarita y Patronato empata o pierde, Chicago desciende.

Agencia NA