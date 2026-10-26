La escalofriante lesión de una estrella de la NBA que impactó a sus compañeros

El mundo de la NBA se sumió en un clima de profunda conmoción y dramatismo tras la grave lesión que sufrió Jalen Williams, jugador del Oklahoma City Thunder, en un partido contra los Los Ángeles Clippers. La jugada ocurrió con 1:14 en el reloj durante el cuarto final del encuentro, cuando Williams penetró hacia el aro y recibió una falta que lo desestabilizó en el aire. Tras caer al suelo, los gestos de dolor del basquetbolista encendieron las alarmas entre el cuerpo médico presente en la cancha.

El alero quedó tendido debajo del aro con un grave daño en el tobillo izquierdo, que se dobló completamente, generando escenas dramáticas en el recinto. Los médicos del equipo rápidamente cubrieron el tobillo de Williams con toallas para evitar que las cámaras captaran la imagen de su lesión, mientras sus compañeros y rivales se mostraron atónitos ante la situación. El encuentro se detuvo durante más de cinco minutos, sumido en un silencio sepulcral que llevó a lágrimas en el banco de suplentes del Thunder.

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Video no apto para impresionables. Durísimo lo de Jalen Williams. Ojalá sea lo menos grave posible. https://t.co/05R8RsFFgx — Leandro Carranza (@leocarranza99) October 26, 2026

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Shai Gilgeous-Alexander, la figura más destacada del equipo, expresó su angustia ante los medios: "Simplemente me siento mal por él. Nada más que eso. Le encanta jugar, le encanta competir. Es una lástima la suerte que ha tenido hasta ahora, pero está preparado para esto".

El entrenador de la franquicia, Mark Daigneault, confirmó que el equipo aguardaría los resultados de los estudios médicos para conocer el diagnóstico definitivo, pero no ocultó la tristeza que invadía al vestuario tras la victoria. "No estamos nada bien", declaró el DT de manera contundente.

La baja de Williams representó un duro golpe para uno de los equipos considerados candidatos al título. Aunque aún no se había emitido un parte médico oficial, se estimaba que Williams podría perderse toda la temporada.