Chacarita - Chicago y una final por el descenso

Nueva Chicago empató de local ante San Martín de San Juan 1-1 y quedó en puesto de descenso de la zona B de la Primera Nacional junto a Patronato de Paraná, a falta de una fecha para finalizar la temporada.

En la última jornada, Chaca recibirá al “Torito” en San Martín y ambos corren riesgo de descender a la Primera B Metropolitana ante su clásico rival.

Pero al mismo tiempo, también pueden zafar y que pierda la categoría el “Patrón” que tendrá que visitar a Atlético de Rafaela.

Ambos compromisos irían el próximo lunes en el mismo horario.

Cabe recordar que para el descenso, no se tiene en cuenta la diferencia de gol, los goles a favor y los partidos entre sí, sino que habrá desempate en caso de producirse una igualdad en puntos.

LA TABLA EN ESTE MOMENTO

15º: Chacarita con 39 puntos

16º: Patronato con 37 puntos

17º: Chicago con 37 puntos

18º: Guemes con 26 puntos y ya descendido por la zona

EL ANTECEDENTE: ambos jugaron la promoción 2012, que terminó con Chicago ascendiendo a la B Nacional y el Funebrero descendiendo a la B Metro.