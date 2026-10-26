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Chacarita - Chicago y una final por el descenso

El Torito empató ante San Martín de San Juan y está último junto a Patronato, ambos a dos puntos de "Chaca". En San Martín, el próximo fin de semana se podría definir el descenso a la B Metro.

26/10/2026 | 16:14Redacción Cadena 3

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Chicago visitará a Chacarita en la última

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Nueva Chicago empató de local ante San Martín de San Juan 1-1 y quedó en puesto de descenso de la zona B de la Primera Nacional junto a Patronato de Paraná, a falta de una fecha para finalizar la temporada.

En la última jornada, Chaca recibirá al “Torito” en San Martín y ambos corren riesgo de descender a la Primera B Metropolitana ante su clásico rival.

Pero al mismo tiempo, también pueden zafar y que pierda la categoría el “Patrón” que tendrá que visitar a Atlético de Rafaela.

Ambos compromisos irían el próximo lunes en el mismo horario.

Cabe recordar que para el descenso, no se tiene en cuenta la diferencia de gol, los goles a favor y los partidos entre sí, sino que habrá desempate en caso de producirse una igualdad en puntos.

LA TABLA EN ESTE MOMENTO

15º: Chacarita con 39 puntos

16º: Patronato con 37 puntos

17º: Chicago con 37 puntos

18º: Guemes con 26 puntos y ya descendido por la zona

EL ANTECEDENTE: ambos jugaron la promoción 2012, que terminó con Chicago ascendiendo a la B Nacional y el Funebrero descendiendo a la B Metro.

Lectura rápida

¿Qué ocurrió en el partido entre Nueva Chicago y San Martín de San Juan?
Empataron 1-1, lo que dejó a Nueva Chicago en puesto de descenso.

¿Quiénes están en riesgo de descender?
Nueva Chicago y Patronato de Paraná corren riesgo de descender a la Primera B Metropolitana.

¿Cuándo se jugarán los partidos decisivos?
Ambos compromisos se jugarán el próximo lunes en el mismo horario.

¿Cómo se determina el descenso en esta categoría?
No se considera la diferencia de gol, y habrá desempate en caso de igualdad en puntos.

¿Cuál es el antecedente entre Nueva Chicago y Chacarita?
Ambos jugaron la promoción en 2012, donde Chicago ascendió a la B Nacional y Chacarita descendió a la B Metro.

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