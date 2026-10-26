Trump dijo que las elecciones en Brasil estuvieron "amañadas", pero afirmó que no tomó partido
El presidente de Estados Unidos criticó la prórroga de dos horas durante la votación en la que Lula da Silva derrotó a Flávio Bolsonaro, aunque aseguró que mantiene una buena relación con el mandatario brasileño.
26/10/2026 | 18:09Redacción Cadena 3
FOTO: El presidente de Estados Unidos, Donald Trump.
El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, calificó de “amañadas” las elecciones presidenciales de Brasil y cuestionó el desarrollo de la segunda vuelta, en la que Luiz Inácio Lula da Silva se impuso al ultraderechista Flávio Bolsonaro.
Consultado por la prensa este lunes, Trump aseguró que no respaldó a ninguno de los candidatos, pero puso en duda la transparencia del proceso electoral sin presentar pruebas que respaldaran sus acusaciones.
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“No tomé partido, pero, francamente, pareció otra elección amañada... pareció algo corrupto”, afirmó el mandatario estadounidense.
Trump también cuestionó la prórroga de dos horas aplicada durante la jornada electoral del domingo y la forma en que se contabilizaron los votos.
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“Me llevo muy bien con él. Simplemente creo que tiene muy mala pinta... las elecciones, la forma en la que se hizo la tabulación. La prórroga que se dio fue muy extraña”, señaló, en referencia a Lula.
De esta manera, el presidente estadounidense diferenció su vínculo personal con el mandatario brasileño de sus críticas al proceso electoral que consagró la victoria de Lula en la segunda vuelta.
Lectura rápida
¿Quién cuestionó las elecciones en Brasil?
Donald Trump cuestionó las elecciones en Brasil.
¿Qué calificativo usó Trump para las elecciones?
Calificó las elecciones de “amañadas”.
¿Cuándo hizo Trump sus declaraciones?
El lunes, después de la segunda vuelta electoral.
¿Qué aspecto del proceso electoral criticó Trump?
Cuestionó la transparencia y la prórroga de dos horas.
¿A quién se refirió Trump al hablar de su vínculo personal?
Se refirió a Lula en el contexto de sus críticas.