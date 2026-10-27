El tren de carga más extenso del mundo realiza un recorrido de prueba en Sudáfrica
Transnet, la empresa estatal sudafricana, ha completado el trayecto de 860 kilómetros con un tren de 7,6 kilómetros de longitud. Este récord supera al anterior logrado en Australia en 2001.
FOTO: El tren de carga más largo de la historia está en Sudáfrica: esta es su longitud
CIUDAD DEL CABO, Sudáfrica (AP) — La empresa estatal Transnet ha hecho historia al enviar el tren de carga más largo del mundo en un recorrido de prueba. Este impresionante tren alcanzó una longitud de 7,6 kilómetros (4,7 millas) y estuvo compuesto por 696 vagones de carga.
Para poder impulsar este monumental tren, Transnet utilizó locomotoras eléctricas y diésel distribuidas a lo largo de toda su extensión. El 18 de octubre, el tren completó un trayecto de 860 kilómetros (534 millas) que se inició en Saldanha Bay, en la costa oeste de Sudáfrica, y finalizó en una mina de mineral de hierro en el interior del país. Cabe destacar que los vagones de carga iban vacíos durante el recorrido que duró dos días.
El director ejecutivo de Transnet Freight Rail, Russell Baatjies, comentó que esta operación representa un ejercicio de aprendizaje que permitirá mejorar la capacidad de Sudáfrica para el transporte de minerales y otros bienes a grandes distancias. En general, los trenes de carga suelen medir entre 0,8 y 2,4 kilómetros (media milla y 1,5 millas) dependiendo del país. Sin embargo, Sudáfrica y Australia son conocidos por operar algunos de los trenes más largos del mundo.
Transnet anunció que este nuevo récord supera al anterior, que pertenecía a un tren de 7,24 kilómetros (4,5 millas) que realizó un trayecto desde una mina de mineral de hierro hasta un puerto en Australia Occidental en 2001.
Lectura rápida
¿Qué se ha logrado en Sudáfrica?
Se ha enviado el tren de carga más largo del mundo, alcanzando 7,6 kilómetros de longitud.
¿Quién es responsable de este logro?
La empresa estatal Transnet fue la encargada de realizar este recorrido de prueba.
¿Cuándo se llevó a cabo el recorrido?
El tren completó su trayecto el 18 de octubre.
¿Dónde inició y terminó el trayecto?
El recorrido comenzó en Saldanha Bay y terminó en una mina de mineral de hierro en el interior de Sudáfrica.
¿Por qué es importante este logro?
Mejora la capacidad de transporte de minerales y bienes a largas distancias en Sudáfrica.
[Fuente: AP]