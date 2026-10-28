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Luto nacional en España tras trágico choque de trenes de alta velocidad que dejó 68 muertos

El presidente del Gobierno español, Pedro Sánchez, anunció tres días de luto tras la colisión de trenes en Toledo, que dejó 68 fallecidos. Se investigarán las causas de la tragedia.

28/10/2026 | 14:41Redacción Cadena 3

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El presidente del Gobierno de España, Pedro Sánchez.

FOTO: El presidente del Gobierno de España, Pedro Sánchez.

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Buenos Aires, 28 de octubre (NA) -- El presidente del Gobierno español, Pedro Sánchez, decretó el miércoles tres días de luto nacional tras la colisión de dos trenes de alta velocidad, que tuvo lugar esta mañana en el centro de España y que ha dejado hasta el momento 68 personas muertas. Sánchez se comprometió a llevar a cabo una investigación exhaustiva sobre las causas de esta tragedia.

En una declaración realizada desde un puesto de comando de emergencia, cercano al sitio del accidente en la provincia de Toledo, Sánchez afirmó que el Gobierno indagará sobre las circunstancias que llevaron a la colisión y que tomará medidas firmes si se detectan negligencias o fallas en los sistemas de seguridad ferroviaria.

"Llegaremos hasta el fondo de esto", enfatizó Sánchez, subrayando que cualquier tipo de negligencia será revelada y que se abordarán con determinación las fallas en los sistemas de seguridad.

El presidente también destacó que "toda España está de luto" tras la tragedia y mencionó que la prioridad del Gobierno es asistir a las víctimas y sus familias, así como rescatar a la mayor cantidad posible de sobrevivientes y proporcionar apoyo médico y psicológico a los afectados.

Además, Sánchez expresó sus más sinceras condolencias a las familias de las víctimas y reafirmó que el país entero se encuentra de luto.

El accidente se produjo esta mañana en la provincia de Toledo, ubicada a unos 120 kilómetros al sur de Madrid, cuando un tren de alta velocidad de Renfe embistió por detrás a un tren detenido de Iryo en la línea ferroviaria que conecta Madrid con Sevilla.

Según lo informado por Emiliano García-Page, presidente de la comunidad autónoma de Castilla-La Mancha, la cifra de fallecidos ha ascendido a 68, mientras que decenas de personas han resultado heridas.

Lectura rápida

¿Qué ocurrió en España?
Una colisión de trenes de alta velocidad dejó 68 muertos en la provincia de Toledo.

¿Quién decretó el luto nacional?
El presidente del Gobierno español, Pedro Sánchez, anunció tres días de luto.

¿Cuándo sucedió el accidente?
El accidente ocurrió la mañana del 28 de octubre de 2026.

¿Dónde tuvo lugar la tragedia?
El choque de trenes se produjo en Toledo, al sur de Madrid.

¿Por qué se investiga el accidente?
Se investigan las causas del choque y posibles negligencias en los sistemas de seguridad ferroviaria.

[Fuente: Noticias Argentinas]

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