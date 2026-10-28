Luto nacional en España tras trágico choque de trenes de alta velocidad que dejó 68 muertos

Buenos Aires, 28 de octubre (NA) -- El presidente del Gobierno español, Pedro Sánchez, decretó el miércoles tres días de luto nacional tras la colisión de dos trenes de alta velocidad, que tuvo lugar esta mañana en el centro de España y que ha dejado hasta el momento 68 personas muertas. Sánchez se comprometió a llevar a cabo una investigación exhaustiva sobre las causas de esta tragedia.

En una declaración realizada desde un puesto de comando de emergencia, cercano al sitio del accidente en la provincia de Toledo, Sánchez afirmó que el Gobierno indagará sobre las circunstancias que llevaron a la colisión y que tomará medidas firmes si se detectan negligencias o fallas en los sistemas de seguridad ferroviaria.

"Llegaremos hasta el fondo de esto", enfatizó Sánchez, subrayando que cualquier tipo de negligencia será revelada y que se abordarán con determinación las fallas en los sistemas de seguridad.

El presidente también destacó que "toda España está de luto" tras la tragedia y mencionó que la prioridad del Gobierno es asistir a las víctimas y sus familias, así como rescatar a la mayor cantidad posible de sobrevivientes y proporcionar apoyo médico y psicológico a los afectados.

Además, Sánchez expresó sus más sinceras condolencias a las familias de las víctimas y reafirmó que el país entero se encuentra de luto.

El accidente se produjo esta mañana en la provincia de Toledo, ubicada a unos 120 kilómetros al sur de Madrid, cuando un tren de alta velocidad de Renfe embistió por detrás a un tren detenido de Iryo en la línea ferroviaria que conecta Madrid con Sevilla.

Según lo informado por Emiliano García-Page, presidente de la comunidad autónoma de Castilla-La Mancha, la cifra de fallecidos ha ascendido a 68, mientras que decenas de personas han resultado heridas.