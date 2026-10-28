Dólar hoy, dólar blue hoy: a cuánto cerró este miércoles 28 de octubre

Este miércoles 28 de octubre, las distintas cotizaciones del dólar muestran una realidad compleja para el bolsillo de los argentinos. El dólar oficial, que es el tipo de cambio establecido por el gobierno, se cotiza a **$ 1.510** para la compra y **$ 1.560** para la venta. Sin embargo, en los mercados paralelos, como el dólar blue, se observan valores superiores, alcanzando **$ 1.545** para la compra y **$ 1.565** para la venta.

El dólar mayorista, que es el tipo de cambio utilizado por los bancos y grandes empresas, presenta un valor de **$ 1.532** para la compra y **$ 1.541** para la venta. Esta diferencia entre los tipos de cambio refleja la existencia de múltiples mercados y la intervención estatal en el mercado cambiario.

Además, el dólar contado con liquidación (CCL), que permite a los inversores operar en el exterior usando pesos, se encuentra a **$ 1.658,9** para la compra y **$ 1.660** para la venta. Por otro lado, el dólar cripto se comercializa a **$ 1.654,71** para la compra y **$ 1.662,3** para la venta. Estos precios se han mantenido relativamente estables en las últimas horas, lo que indica un cierto grado de calma en el mercado cambiario.

La cotización del dólar tarjeta, que incluye un recargo adicional del 30% y el 45% de percepción, se encuentra en **$ 1.963** para la compra y **$ 2.028** para la venta. Este tipo es utilizado principalmente por aquellas personas que realizan compras en el exterior usando tarjetas de crédito, reflejando el encarecimiento de los pagos electrónicos en divisas.

La variación de estos valores se encuentra influenciada por múltiples factores, entre ellos, el nivel de reservas del Banco Central, la inflación interna y la percepción de riesgo por parte de los inversores. La inestabilidad económica, marcada por la incertidumbre política y las tensiones internacionales, también juega un papel fundamental en la determinación del tipo de cambio en el mercado argentino.