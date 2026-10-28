Familias recuerdan a las víctimas del derrumbe del Hotel Dubrovnik en Villa Gesell

Buenos Aires, 28 de octubre (NA) -- A dos años del derrumbe del Apart Hotel Dubrovnik, que tuvo lugar el 29 de octubre de 2024 en la ciudad balnearia de Villa Gesell, las familias de las nueve víctimas fatales rendirán homenaje a los fallecidos y harán un nuevo llamado por justicia.

Los allegados a los afectados se reunirán esta noche a las 23:30 en las ruinas del edificio, donde encenderán velas a partir de las 00:05 de la medianoche para conmemorar a los difuntos.

"Este jueves a las 11 de la mañana hacemos un rosario en las ruinas y vamos a marchar por la avenida 3 hacia la Municipalidad de Villa Gesell", comentó un familiar de una de las víctimas en diálogo con la Agencia Noticias Argentinas.

En este contexto, el pariente añadió que en la investigación "hay una prórroga de seis meses, desde agosto", y que "en julio se imputó a cinco nuevos involucrados en la causa".

El 31 de julio pasado, la Justicia formalizó la imputación del arquitecto y agrimensor Roberto Rossi; del director de obras particulares y de fachadas de edificios, Sergio Selinsky; del maestro mayor de obras Nicolás Valdez; del arquitecto Nicolás Vergani; y del ingeniero Jorge Guerbi.

La Fiscalía acusó a los implicados de "estrago culposo agravado", conforme al artículo 60 del Código Procesal Penal de la Provincia de Buenos Aires.

Un informe realizado por el perito del arquitecto acusado, Enrique Bonavita, reveló irregularidades en la construcción. Las condiciones de viento en el momento del derrumbe se registraron en torno a los 24 kilómetros por hora, dentro de lo permitido por la normativa vigente, y no se halló documentación previa sobre fisuras o deformaciones estructurales antes del colapso.

Respecto al comportamiento estructural tras el colapso, se observó que las columnas "B5" y "C5", ubicadas en niveles superiores, cayeron casi en forma vertical, lo que contribuye a entender la mecánica del incidente. Una de las columnas analizadas mostró una fractura en su nodo, lo que mantuvo parcialmente en pie un sector del edificio colindante.

Por otro lado, no se encontraron signos de corrosión generalizada en los elementos estructurales, aunque se registraron múltiples fisuras y fracturas atribuibles al evento de colapso. También se documentaron indicios de trabajos en curso dentro del edificio, incluyendo el acopio de materiales relacionados con tareas de remodelación.

Las imágenes del lugar mostraron la presencia de mesadas, artefactos sanitarios y cañerías nuevas, lo que sugiere intervenciones recientes en las instalaciones de plomería, como el reemplazo de ductos de desagüe en subsuelos. Se identificaron caños destinados al tendido eléctrico, lo que refuerza la hipótesis de trabajos vinculados a servicios.

En el segundo subsuelo se hallaron perfiles metálicos tipo doble T y puntales de madera, elementos comúnmente utilizados para apuntalamientos, aunque no se registró la presencia de responsables de la obra que pudieran aclarar su uso. El relevamiento también indicó que se habían llevado a cabo tareas de demolición previas al derrumbe, registradas en material fílmico, donde se observaron intervenciones sobre sectores de mampostería en planta baja.

Las víctimas

Fabián Ciocchini, de 84 años, descansaba en un departamento del Alfio 1 junto a María Josefa Bonazza (quien había sobrevivido) al momento del colapso; ambos habían viajado desde Balcarce.

Por su parte, María Rosa Stefanic (exdueña), que residía en el edificio, fue hallada dos días después, al igual que su sobrino Nahuel, de 25 años, que también fue encontrado bajo los escombros. Tras una semana, se localizó el cuerpo sin vida del carpintero Javier Fabián Gutiérrez, de 54 años, oriundo de Merlo, además de otros dos cadáveres: el plomero Ezequiel Matu, de 38 años y de Mar del Plata, y Mariano Troiano, de 47 años.

Las autoridades también hallaron el cuerpo del albañil Ezequiel Chapsman, oriundo de Batán, y el de Dana Desimone, de Juan Napomuceno Hernández, novia de Nahuel y empleada del lugar, quien fue la última víctima encontrada.

El 28 de noviembre de 2024, casi un mes después del trágico suceso, falleció Bonazza tras recibir el alta.