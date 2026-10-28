En vivo

Turno Noche

Gustavo y Chiqui

Argentina

En vivo

Turno Noche

Gustavo y Chiqui

Rosario

En vivo

Una noche más

Melina Uliarte

En vivo

Cuartetomanía

Pato Bon

En vivo

Especiales temáticos

Radio

Podcast

La mesa de café

Podcast

La opinión de Rodolfo Barili

Podcast

La opinión de Pablo Sirvén

Podcast

3x1=4

Podcast

La otra mirada

Podcast

La quinta pata del gato

Podcast

Agenda económica

Podcast

El dato confiable

Podcast

Los editoriales de Alberto Lotuf

Podcast

Cuadro de Situación

Escuchá lo último

Elegí tu emisora

Sociedad

Quiniela turista: conocé los números ganadores de hoy miércoles 28 de octubre.

El sorteo número 13070 de la Quiniela Turista se realizó el miércoles 28 de octubre a las 22:15, destacando el número 7697 en la primera posición. Conocé todos los resultados de este sorteo.

28/10/2026 | 22:15Redacción Cadena 3

Añadir Cadena 3 a

Agregá Cadena 3 a tus preferidos en Google
Quiniela de Córdoba

FOTO: Quiniela de Córdoba

Google News

Mirá las notas de Cadena 3 en Google News

WhatsApp

Mirá las notas de Cadena 3 en WhatsApp

El número de sorteo 13070 de la Quiniela Turista se llevó a cabo el miércoles 28 de octubre a las 22:15, destacando el número a la cabeza 7697, que se interpreta tradicionalmente como A primera (Mesa).

Los resultados de los 20 números son los siguientes:
1° 7697
2° 7355
3° 3021
4° 3396
5° 3302
6° 6439
7° 4730
8° 3071
9° 6088
10° 2777
11° 4692
12° 8769
13° 0706
14° 2206
15° 7010
16° 9022
17° 8914
18° 4372
19° 5122
20° 3582

Lectura rápida

¿Qué sorteo se realizó?
El sorteo número 13070 de la Quiniela Turista.

¿Cuándo se llevó a cabo?
El miércoles 28 de octubre a las 22:15.

¿Cuál fue el número ganador?
El número 7697, correspondiente a la primera posición.

¿Qué significa el número ganador?
Se interpreta tradicionalmente como A primera (Mesa).

¿Cuáles son los otros números destacados?
Los números del 2° al 20° lugar son 7355, 3021, 3396, 3302, 6439, 4730, 3071, 6088, 2777, 4692, 8769, 0706, 2206, 7010, 9022, 8914, 4372, 5122 y 3582.

Lo más visto

Sociedad

Opinión

Podcast

La otra mirada

Podcast

La mesa de café

Podcast

La quinta pata del gato

Podcast

3x1=4

Podcast

El dato confiable

Podcast

Política esquina Economía

Podcast

Cuadro de Situación

Podcast

Los editoriales de Alberto Lotuf