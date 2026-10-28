Quiniela turista: conocé los números ganadores de hoy miércoles 28 de octubre.
El sorteo número 13070 de la Quiniela Turista se realizó el miércoles 28 de octubre a las 22:15, destacando el número 7697 en la primera posición. Conocé todos los resultados de este sorteo.
FOTO: Quiniela de Córdoba
El número de sorteo 13070 de la Quiniela Turista se llevó a cabo el miércoles 28 de octubre a las 22:15, destacando el número a la cabeza 7697, que se interpreta tradicionalmente como A primera (Mesa).
Los resultados de los 20 números son los siguientes:
1° 7697
2° 7355
3° 3021
4° 3396
5° 3302
6° 6439
7° 4730
8° 3071
9° 6088
10° 2777
11° 4692
12° 8769
13° 0706
14° 2206
15° 7010
16° 9022
17° 8914
18° 4372
19° 5122
20° 3582
Lectura rápida
¿Qué sorteo se realizó?
El sorteo número 13070 de la Quiniela Turista.
¿Cuándo se llevó a cabo?
El miércoles 28 de octubre a las 22:15.
¿Cuál fue el número ganador?
El número 7697, correspondiente a la primera posición.
¿Qué significa el número ganador?
Se interpreta tradicionalmente como A primera (Mesa).
¿Cuáles son los otros números destacados?
Los números del 2° al 20° lugar son 7355, 3021, 3396, 3302, 6439, 4730, 3071, 6088, 2777, 4692, 8769, 0706, 2206, 7010, 9022, 8914, 4372, 5122 y 3582.