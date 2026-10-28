Quiniela turista: conocé los números ganadores de hoy miércoles 28 de octubre.

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El número de sorteo 13070 de la Quiniela Turista se llevó a cabo el miércoles 28 de octubre a las 22:15, destacando el número a la cabeza 7697, que se interpreta tradicionalmente como A primera (Mesa).

Los resultados de los 20 números son los siguientes:

1° 7697

2° 7355

3° 3021

4° 3396

5° 3302

6° 6439

7° 4730

8° 3071

9° 6088

10° 2777

11° 4692

12° 8769

13° 0706

14° 2206

15° 7010

16° 9022

17° 8914

18° 4372

19° 5122

20° 3582