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Se vendieron todas las entradas para la final de la Copa Sudamericana entre Boca y Mineiro

La primera tanda de entradas se vendió rápidamente y fue destinada a aficionados colombianos residentes en el país.

28/10/2026 | 22:07Redacción Cadena 3

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Los equipos argentinos sueñan en la Copa Sudamericana.

FOTO: Los equipos argentinos sueñan en la Copa Sudamericana.

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Buenos Aires, 28 octubre (NA) -- La primera tanda de entradas para la final de la Copa Sudamericana entre Boca y Atlético Mineiro de Brasil se agotó en pocas horas. Los tickets, que estaban destinados exclusivamente a ciudadanos colombianos que residen en el país, fueron muy buscados.

El encuentro está programado para el sábado 21 de noviembre, aunque el horario aún está por definirse, y tendrá lugar en el estadio "Metropolitano Roberto Meléndez", ubicado en Barranquilla. Los hinchas que adquirieron entradas de la categoría 1, con un costo de 250 dólares, ocuparán la tribuna occidental del estadio.

Se estima que la mayoría de los colombianos que compraron sus localidades apoyarán a Boca, ya que en el país cafetero hay una considerable cantidad de aficionados del "Xeneize".

El Metropolitano de Barranquilla tiene una capacidad para 65 mil espectadores y se prevé que las parcialidades de ambos equipos se distribuyan de manera equitativa.

La venta de entradas para la final de la Copa Sudamericana se reanudará el jueves 30 de octubre a las 14:00 (hora argentina), cuando se habiliten los tickets de categoría 2, que tendrán un precio de 180 dólares y estarán disponibles para el público general. Aquellos que consigan estas entradas se ubicarán en la tribuna oriental del estadio.

La última etapa de venta aún no tiene una fecha confirmada, pero se espera que sean populares y se reservan exclusivamente para hinchas de ambos equipos, posiblemente limitadas a socios.

Tanto Boca como Atlético Mineiro contarán con 12 mil entradas populares a un precio de 90 dólares cada una.

Lectura rápida

¿Qué evento se agotaron las entradas?
Las entradas para la final de la Copa Sudamericana entre Boca y Atlético Mineiro.

¿Quiénes compraron las primeras entradas?
Los tickets fueron adquiridos por aficionados colombianos residentes en Colombia.

¿Cuándo se jugará la final?
La final se disputará el sábado 21 de noviembre.

¿Dónde se llevará a cabo el partido?
El encuentro se jugará en el estadio "Metropolitano Roberto Meléndez" de Barranquilla.

¿Cuándo se reanudará la venta de entradas?
La venta de entradas se reanudará el 30 de octubre a las 14:00 (hora argentina).

[Fuente: Noticias Argentinas]

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