"Extremadamente violenta": se conocieron los primeros resultados de la autopsia a Nancy Godoy

FOTO: Encuentran el celular de Nancy Godoy y comienza la autopsia en Corrientes

La autopsia al cuerpo de Nancy Estela Godoy, la docente cuyo cadáver fue encontrado el miércoles después de dos semanas de búsqueda en Corrientes, confirmó que fue asesinada a puñaladas. El estudio preliminar determinó que sufrió una muerte extremadamente violenta, con múltiples heridas en distintas partes del cuerpo.

El resultado fue comunicado a la familia de la víctima mediante una videoconferencia por José Luis Gálvez, decano del Instituto Médico Forense (IMF) de Corrientes.

De acuerdo con los primeros detalles del informe, Godoy presentaba lesiones punzocortantes y cortantes en la cara, el cuello y el abdomen, entre otras zonas. Algunas de las heridas habrían sido provocadas cuando todavía estaba con vida.

Los peritos también detectaron lesiones defensivas, compatibles con intentos de protegerse de la agresión, y mutilaciones, entre ellas la amputación de la mano izquierda.

Qué reveló la autopsia de Nancy Godoy

El examen forense confirmó la violencia del ataque, aunque todavía quedan aspectos por esclarecer. Debido al avanzado estado de descomposición del cuerpo, no fue posible determinar si la docente sufrió una agresión sexual.

Sin embargo, los investigadores buscarán establecer la presencia de marcadores biológicos y material genético mediante procedimientos específicos que puedan aportar información para vincular a los presuntos responsables con el crimen.

Los resultados conocidos hasta el momento son preliminares y forman parte de una investigación que busca reconstruir las circunstancias del asesinato, determinar la participación de cada sospechoso y establecer cómo se desarrolló el ataque.

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El cuerpo de Godoy fue encontrado el miércoles, semisumergido en un antiguo potrero del paraje El Malezal, en una zona de vegetación, a unos 2,5 kilómetros de la Escuela Rural N.º 626, donde se desempeñaba como directora suplente.

Cuatro detenidos por el crimen

En el expediente hay cuatro personas detenidas. A pedido de los fiscales Javier Mosquera y María Andrea González, el juez de Garantías de Esquina, Gustavo Vallejos, dictó el lunes la prisión preventiva de Ireneo Antonio Zarza y Felipe Dionisio Sandoval, señalados como presuntos autores materiales del femicidio.

El viernes anterior, el magistrado había dispuesto la misma medida para Sergio Nahuel Rojas y su pareja, Rosa Leguizamón. A esta última se le atribuyó una posible participación como coautora del delito de homicidio simple, según la calificación consignada en el expediente.

La acusación sostiene que los imputados habrían llevado adelante una “acción violenta para darle muerte a Godoy”.

El fiscal Mosquera explicó que los sospechosos “actuaron de común acuerdo y con una distribución de funciones que, aún, no pudieron ser determinadas”.

Se trata de imputaciones que deberán ser examinadas durante el proceso judicial. La responsabilidad penal de cada uno de los acusados todavía debe establecerse en la Justicia.

La hipótesis de los investigadores

Según la reconstrucción presentada por la fiscalía durante la audiencia en la que se solicitó la prisión preventiva, los sospechosos habrían aprovechado el aislamiento de la zona donde trabajaba la docente y el conocimiento que tenían sobre sus movimientos cotidianos.

Los investigadores señalaron que Leguizamón conocía la rutina de Godoy porque era quien la acompañaba desde el casco de la estancia hasta la escuela rural.

En ese contexto, la acusación sostuvo que los involucrados se habrían aprovechado de la situación de vulnerabilidad de la víctima, así como de sus dificultades para desplazarse y de su dependencia de terceros.

La fiscalía busca determinar qué función habría cumplido cada uno de los imputados y cuál fue la secuencia de hechos que terminó con la muerte de la docente.

La investigación comenzó el jueves 15 de octubre, cuando Sebastián Medina, uno de los hijos de Godoy, denunció su desaparición en la comisaría de Pueblo Libertador, en el departamento de Esquina, después de no tener noticias de su madre.

La búsqueda se extendió durante dos semanas, hasta que el cuerpo fue localizado el miércoles 28 de octubre en el paraje El Malezal.