Caso Nancy Godoy: la querella cree que la mataron en otro sitio y reclama pericias a teléfonos
El abogado de la familia, Matías Rojo, sostuvo que el lugar del hallazgo fue para ocultar el cuerpo tras un posible abuso. Aguardan el informe de autopsia y la apertura de los celulares.
29/10/2026 | 14:37Redacción Cadena 3
FOTO: Nancy Godoy tenía 52 años.
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Ahora país
A 24 horas del hallazgo del cadáver de la docente Nancy Godoy en un terreno de difícil acceso en la provincia de Corrientes, la querella que representa a su familia afirmó que el lugar donde apareció el cuerpo no fue la escena del crimen, sino un sitio elegido por los agresores para intentar ocultar el hecho. Asimismo, aguardan los resultados de la autopsia para confirmar la hipótesis de un ataque sexual seguido de homicidio.
El abogado de la familia Godoy, Matías Rojo, brindó precisiones sobre el avance de la causa y el estado del proceso en el Instituto Forense del Poder Judicial de Corrientes, donde se analiza el cuerpo para determinar la mecánica del crimen y la presencia de posibles lesiones defensivas o heridas cortopunzantes.
La hipótesis principal: descarte del cuerpo en un terreno impenetrable
En relación con la zona donde se produjo el hallazgo, el letrado remarcó las dificultades geográficas del terreno y descartó que la víctima haya sido trasladada con vida hasta ese punto.
"Nuestra hipótesis es que el lugar del hallazgo es donde se arrojó a fines de que no aparezca el cuerpo. Entendemos que si hubo un abuso sexual fue en otro lugar. La zona es de imposible acceso a pie; los caballos de la búsqueda en algunos sectores se sumergían casi en su totalidad", detalló Rojo.
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Roles de los detenidos y peritaje de celulares
Respecto a las personas que permanecen privadas de la libertad en el marco de la investigación, la querella consideró que la vinculación de todas ellas con la causa es correcta y que las próximas medidas permitirán discriminar los grados de responsabilidad de cada imputado.
"Estamos convencidos de la participación de todos: algunos son autores o coautores y otros partícipes necesarios. Para determinar los roles estamos a la espera de las pericias sobre los celulares secuestrados", explicó el abogado.
Asimismo, Rojo indicó que la representación legal mantendrá una reunión informativa con la fiscalía para confirmar si entre los elementos recuperados recientemente se encuentra el teléfono personal de la víctima, en cuyo caso solicitarán su apertura inmediata para rastrear sus últimas comunicaciones y geolocalizaciones.
Lectura rápida
¿Qué ocurrió con Nancy Godoy? Se halló su cadáver en un terreno de difícil acceso en Corrientes.
¿Quién representa a la familia Godoy? El abogado Matías Rojo es el encargado de la representación legal.
¿Cuándo se halló el cuerpo de la docente? El hallazgo se produjo 24 horas antes de la declaración de la querella.
¿Dónde se encontró el cuerpo? En un terreno de difícil acceso, que se considera no fue la escena del crimen.
¿Cómo se investiga el caso? Se espera el análisis de la autopsia y el peritaje de celulares de los detenidos.