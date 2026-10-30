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Clima en CABA: cómo estará el tiempo este viernes 30 de octubre

Este viernes 30 de octubre, la temperatura mínima en CABA será de 15° y la máxima alcanzará los 24°. El cielo se presentará despejado, ideal para disfrutar al aire libre.

30/10/2026 | 00:05Redacción Cadena 3

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Clima en CABA: pronóstico del tiempo para el 30 de octubre

FOTO: Clima en CABA: pronóstico del tiempo para el 30 de octubre

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Este viernes 30 de octubre, el clima en CABA se caracterizará por un cielo completamente despejado, lo que permitirá disfrutar de un día soleado y agradable. La temperatura actual se sitúa en 17°, con una sensación térmica similar de 17°. La humedad es del 87%, lo que puede generar una ligera sensación de bochorno en las horas más cálidas del día.

La temperatura mínima para hoy se espera que sea de 15°, mientras que la máxima alcanzará los 24°. Las condiciones de viento son suaves, con una velocidad de 0.45 m/s provenientes del oeste, lo que contribuirá a que las temperaturas se mantengan agradables durante la jornada. La visibilidad es óptima, alcanzando los 10,000 metros, lo que permitirá disfrutar de un día claro y luminoso.

En cuanto a la presión atmosférica, se registra un valor de 1014 hPa, lo que indica estabilidad en las condiciones meteorológicas. Este clima despejado es ideal para actividades al aire libre, así como para disfrutar de un paseo por la ciudad o un encuentro con amigos.

Para los próximos días, el pronóstico indica un cambio en las condiciones climáticas. El sábado 31 de octubre, se espera una mínima de 14° y una máxima de 25°, manteniendo el cielo despejado. Sin embargo, a partir del domingo 1 de noviembre, se anticipan lluvias moderadas, con mínimas que rondarán los 17° y máximas de 22°. Este cambio en el clima podría afectar las actividades al aire libre, por lo que se recomienda estar atentos a las actualizaciones del pronóstico.

En resumen, este viernes 30 de octubre será un día ideal para disfrutar del aire libre en CABA, con temperaturas agradables y un cielo despejado. Aprovechemos este clima favorable antes de la llegada de las lluvias en los próximos días.

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