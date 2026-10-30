Clima en Santa Fe: cómo estará el tiempo este viernes 30 de octubre

Alertas

No se registran alertas meteorológicas para la jornada de hoy en Santa Fe.

Ahora

En este momento, el cielo en Santa Fe se presenta con pocas nubes, con una temperatura actual de 19°. La sensación térmica es de 19°, con una humedad del 83%. La visibilidad es óptima, alcanzando los 10000 metros. El viento sopla a 0 m/s desde el noroeste, y la presión atmosférica se encuentra en 1012 hPa.

El clima hoy viernes 30 de octubre

Para hoy, se espera una temperatura mínima de 18° y una máxima de 28°. Las condiciones climáticas serán favorables, con un cielo mayormente despejado. La humedad se mantendrá en niveles altos, pero sin probabilidades de lluvia. El viento será leve, lo que permitirá disfrutar de un día agradable.

Pronóstico extendido

Los próximos días en Santa Fe se presentarán con variaciones en las temperaturas. Para el sábado 31 de octubre, se anticipa una mínima de 18° y una máxima de 31°, con cielo despejado. El domingo 1 de noviembre, la mínima será de 18° y la máxima de 28°, con probabilidad de lluvias ligeras. El lunes 2 de noviembre, se prevé una mínima de 17° y una máxima de 31°, también con lluvias ligeras. Finalmente, el martes 3 de noviembre, la mínima será de 20° y la máxima de 29°, con más lluvias ligeras en el horizonte.