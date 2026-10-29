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Anunciaron un show de Fito Páez en Rosario para diciembre

Desde una productora publicaron en sus redes sociales que el músico se presentará en la ciudad con un repertorio de grandes éxitos. Todavía no se conocen la fecha ni el lugar del recital.   

29/10/2026 | 18:36Redacción Cadena 3

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Fito Páez en Cosquín Rock 2026.

FOTO: Fito Páez en Cosquín Rock 2026.

El recital de Fito Páez en el Monumento a la Bandera en marzo.

FOTO: El recital de Fito Páez en el Monumento a la Bandera en marzo.

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Fito Páez tocará en Rosario en diciembre, según anunció All Press Producciones a través de una publicación en sus redes sociales.

La productora adelantó que el espectáculo reunirá los grandes éxitos del músico rosarino en un lugar emblemático de la ciudad.

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“Nos confirmaron que en diciembre toca Fito en Rosario. Sus greatest hits en un lugar emblemático de la ciudad, ¿qué canción no puede faltar?”, expresó la firma, que también invitó a sus seguidores a proponer los temas que no deberían faltar en el repertorio.

Por el momento, no se precisaron la fecha exacta ni el escenario donde se realizará el recital.

Tampoco se informó cuándo saldrán a la venta las entradas ni cuáles serán las características del espectáculo.

Lectura rápida

1. ¿Quién tocará en Rosario?

Fito Páez tocará en Rosario en diciembre.

2. ¿Qué tipo de espectáculo se anunciará?

Se reunirá los grandes éxitos del músico en un lugar emblemático.

3. ¿Cuándo se realizará el recital?

La fecha exacta aún no ha sido precisada.

4. ¿Dónde será el recital?

No se ha informado el escenario donde se llevará a cabo.

5. ¿Cuándo saldrán las entradas a la venta?

Tampoco se ha informado cuándo saldrán a la venta las entradas.

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