Anunciaron un show de Fito Páez en Rosario para diciembre

FOTO: El recital de Fito Páez en el Monumento a la Bandera en marzo.

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Fito Páez tocará en Rosario en diciembre, según anunció All Press Producciones a través de una publicación en sus redes sociales.

La productora adelantó que el espectáculo reunirá los grandes éxitos del músico rosarino en un lugar emblemático de la ciudad.

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“Nos confirmaron que en diciembre toca Fito en Rosario. Sus greatest hits en un lugar emblemático de la ciudad, ¿qué canción no puede faltar?”, expresó la firma, que también invitó a sus seguidores a proponer los temas que no deberían faltar en el repertorio.

Por el momento, no se precisaron la fecha exacta ni el escenario donde se realizará el recital.

Tampoco se informó cuándo saldrán a la venta las entradas ni cuáles serán las características del espectáculo.