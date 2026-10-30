Clima en Mendoza: cómo estará el tiempo este viernes 30 de octubre

Alertas

No se reportan alertas meteorológicas para la provincia de Mendoza en el día de hoy.

Ahora

En este momento, el estado del cielo en Mendoza es de few clouds, con una temperatura actual de 22°. La sensación térmica es de 21°. La humedad se encuentra en un 41%, con una visibilidad de 10000 metros. El viento sopla a 2 m/s desde el este, y la presión atmosférica es de 1012 hPa.

El clima hoy viernes 30 de octubre

Para hoy, se espera una temperatura mínima de 17° y una máxima de 29°. Las condiciones climáticas serán favorables, con un cielo mayormente despejado. La humedad se mantendrá en niveles moderados, y el viento será leve, lo que permitirá disfrutar de un día agradable en la provincia.

Pronóstico extendido

Los próximos días en Mendoza traerán cambios en el clima. El sábado 31 de octubre se anticipa una mínima de 18° y una máxima de 27°, con lluvias moderadas. El domingo 1 de noviembre, la mínima será de 17° y la máxima de 27°, con lluvias ligeras. El lunes 2 de noviembre, se prevé una mínima de 16° y una máxima de 23°, también con lluvias ligeras. El martes 3 de noviembre, la mínima será de 18° y la máxima de 27°, con lluvias ligeras. Finalmente, el miércoles 4 de noviembre, se espera una mínima de 15° y una máxima de 24°, con lluvias moderadas.