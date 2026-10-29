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Boca se ilusiona con la vuelta de Aranda

El joven de 19 años sufrió una fractura de peroné a fines de agosto y evoluciona favorablemente. El cuerpo técnico de Rodolfo Arruabarrena ya evalúa la posibilidad de contar con él ante Banfield, el sábado 14 de noviembre.

29/10/2026 | 19:26Redacción Cadena 3

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Tomás Aranda apura el regreso

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Luego del regreso de Leandro Paredes para las semifinales de la Copa Sudamericana, Boca se ilusiona con recuperar a otro futbolista antes de lo previsto. Se trata de Tomás Aranda, quien avanza en su recuperación y podría volver a las canchas en las próximas semanas.

El juvenil de 19 años sufrió una fractura del peroné de la pierna derecha el 26 de agosto y fue operado al día siguiente. Sin embargo, su evolución es positiva y, según informó el periodista Marcos Bonocore, en el Xeneize crece el optimismo con la posibilidad de que esté disponible para las semifinales de la Copa Argentina, programadas para el sábado 14 de noviembre en el estadio Malvinas Argentinas de Mendoza.

Aranda lleva más de una semana realizando ejercicios de campo junto al grupo y en los últimos días también comenzó a trabajar con pelota en espacios reducidos. Estos avances alimentan las expectativas del cuerpo técnico, que sigue de cerca su evolución para determinar si puede llegar al cruce ante Banfield.

De mantenerse esta progresión, su presencia en la final de la Copa Sudamericana ante Atlético Mineiro, prevista para el 21 de noviembre, también aparece como una posibilidad concreta. De todos modos, su regreso dependerá de cómo responda en las próximas etapas de la recuperación.

Adam Bareiro también busca volver

Otro futbolista que evoluciona favorablemente y pretende regresar cuanto antes es Adam Bareiro. Sin embargo, el panorama del delantero paraguayo es diferente al de Aranda y obliga a manejar otros plazos.

El exjugador de San Lorenzo disputó su último partido en mayo, no realizó la pretemporada y lleva más de cuatro meses sin sumar minutos oficiales. A eso se suma una lesión en la zona lumbar, que requiere especial atención por las exigencias físicas de su posición.

El cuerpo técnico buscará llevarlo de manera progresiva, ya que su estilo de juego implica contactos físicos constantes, choques aéreos y duelos de espaldas al arco. Por eso, más allá de su evolución, su vuelta dependerá de que pueda recuperar ritmo y afrontar esas exigencias sin riesgos.

Lectura rápida

1. ¿Quién es el futbolista que podría volver a Boca antes de lo previsto?

Tomás Aranda podría volver a Boca antes de lo previsto.

2. ¿Qué lesión sufrió Tomás Aranda y cuándo?

Tomás Aranda sufrió una fractura del peroné el 26 de agosto.

3. ¿Cuándo están programadas las semifinales de la Copa Argentina?

Las semifinales de la Copa Argentina están programadas para el sábado 14 de noviembre.

4. ¿Qué futbolista también busca regresar a las canchas?

Adam Bareiro también busca regresar a las canchas.

5. ¿Cuál es la preocupación principal con la recuperación de Adam Bareiro?

La preocupación principal es su lesión en la zona lumbar y la necesidad de recuperar ritmo para afrontar exigencias físicas.

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