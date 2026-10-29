Lula agradeció a Macri y reivindicó el "diálogo civilizado" en medio de la tensión con Milei
El mandatario brasileño respondió al saludo del expresidente tras su reelección y pidió cooperación regional. El intercambio se produjo mientras el gobierno de Javier Milei mantuvo su decisión de no felicitarlo.
29/10/2026 | 14:27Redacción Cadena 3
FOTO: Lula agradeció a Macri y evocó los tiempos de diálogo “civilizado” entre Argentina y Brasil.
El presidente de Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva, agradeció este jueves las felicitaciones de Mauricio Macri por su reelección y reivindicó el diálogo entre ambos países. En su respuesta, recordó con "nostalgia" los tiempos en que las diferencias se resolvían “de manera civilizada y republicana".
El mandatario publicó el mensaje en sus redes sociales, donde coincidió con el expresidente argentino en la necesidad de fortalecer la cooperación regional. "Comparto plenamente el deseo de una región que trabaje unida por el desarrollo y la prosperidad de nuestros pueblos", expresó.
Luego agregó: "Y recuerdo con nostalgia los tiempos en que diferencias circunstanciales entre nuestros países se discutían y se solucionaban de manera civilizada y republicana".
Lula no mencionó directamente a Javier Milei. Sin embargo, el intercambio se produjo en un contexto de tensión bilateral y después de que el Gobierno argentino ratificara que no felicitaría al líder del Partido de los Trabajadores por su victoria ante Flávio Bolsonaro.
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Agradeço ao ex-presidente @mauriciomacri pelos cumprimentos e pelos bons votos. Compartilho plenamente o desejo de uma região que trabalhe unida pelo desenvolvimento e pela prosperidade de nossos povos. E lembro com saudades dos tempos em que diferenças circunstanciais entre nossos países se discutiam e se solucionavam de maneira civilizada e republicana.— Lula (@LulaOficial) October 29, 2026
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Macri había saludado al pueblo brasileño y felicitado a Lula por su cuarto triunfo electoral. También deseó que el próximo mandato trajera prosperidad y crecimiento tanto para Brasil como para la región.
El PRO difundió, además, un mensaje institucional en el que destacó el carácter estratégico de la relación con Brasil y manifestó su voluntad de promover el diálogo y la cooperación.
Pese a sus diferencias ideológicas, Macri y Lula no coincidieron como presidentes. El dirigente argentino gobernó entre 2015 y 2019, mientras que el brasileño ejerció sus dos primeros mandatos entre 2003 y 2010 y regresó al poder en 2023.
Durante su gestión, Macri compartió parte de su mandato con Dilma Rousseff, luego con Michel Temer y, en su último año, con Jair Bolsonaro, quien respaldó su candidatura a la reelección en Argentina en 2019.
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Lectura rápida
¿Quién agradeció las felicitaciones de reelección? El presidente de Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva.
¿Qué destacó Lula en su mensaje? La necesidad de fortalecer el diálogo y la cooperación regional.
¿A quién no mencionó Lula directamente? A Javier Milei.
¿Qué deseó Macri para Brasil y la región? Prosperidad y crecimiento.
¿Cuándo gobernó Macri? Entre 2015 y 2019.